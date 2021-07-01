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Пхукет принял первых зарубежных туристов

Первые зарубежные туристы, прибывшие на Пхукет в рамках программы Phuket Sandbox, прибыли на остров. Рейс авиакомпании Etihad Airways номер EY430 из Абу-Даби приземлился в международном аэропорту провинции сегодня утром.

1 Июля 2021, 02:39 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Пассажиров приветствовали официальные лица, после чего у всех проверили состояние здоровья и наличие необходимых документов, включая справки о вакцинации, медицинскую страховку с покрытием в 100 тыс. долл., бронирование отеля с сертификатом SHA+.

Затем пассажиры рейса прошли иммиграционный контроль, сдали анализы на COVID-19 и направились в свои отели.

В общей сложности аэропорт Пхукета должен сегодня принять четыре зарубежных рейса с примерно 400 пассажиров на борту. Кроме рейса Etihad Airways, на острове должны совершить посадку самолеты Qatar Airways (рейс QR840 Доха-Пхукет), El Al (рейс LY87 из Тель-Авива) и борт Singapore Airlines (рейс SQ736 из Сингапура). Пассажиров последнего самолета должен лично приветствовать глава правительства Прают Чан-Оча.

 

 

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