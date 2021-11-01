Утром понедельника, 1 ноября, на Пхукете приземлился самолет авиакомпании Edelweiss Airlines с первыми туристами, прибывшими на остров по программе Test & Go, не предусматривающей обязательного карантина или установленного времени пребывания в «песочнице».

Новости Пхукета

Рейс WK050 из Цюриха совершил посадку в международном аэропорту Пхукета в 8:00 утра, сообщает пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT). По прилету пассажиров встречали представители местного отделения Туристического управления Таиланда (ТАТ) и представители самой Edelweiss Airlines. Всем прибывшим вручили подарки.

Начиная с ноября Edelweiss Airlines будет ежемесячно выполнять по девять полетов на Пхукет вплоть до мая.

Согласно программе Test & Go, вакцинированные туристы из утвержденного властями списка безопасных стран должны по приезду сдать ПЦР-тест и дождаться его результатов в отеле, что должно занять всего одну ночь. В случае отрицательных анализов на коронавирус турист может свободно перемещаться по всей стране.

Изначально в списке безопасных стран и территорий было 46 пунктов, однако непосредственно перед стартом программы список был расширен до 63 позиций (России в нем нет).

Список выглядит следующим образом:

Австралия Австрия Бахрейн Бельгия Бутан Бруней Болгария Камбоджа Канада Чиили Китай Хорватия Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Германия Греция Венгрия Исландия Индия Индонезия Ирландия Израиль Италия Япония Кувейт Лаос Латвия Литва Люксембург Малайзия Мальдивы Мальта Монголия Мьянма Непал Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Оман Филиппины Польша Португалия Катар Румыния Саудовская Аравия Сингапур Словакия Словения Шри-Ланка Южная Корея Испания Швеция Швейцария Объединенные Арабские Эмираты Великобритания США Вьетнам Гонконг Тайвань

Для того, чтобы иметь возможность пользоваться привилегиями программы Test & Go не обязательно быть гражданином одной из перечисленных стран. Основное требование – провести 21 день до вылета исключительно в одной или нескольких из перечисленных стран.





