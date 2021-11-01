Рейс WK050 из Цюриха совершил посадку в международном аэропорту Пхукета в 8:00 утра, сообщает пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT). По прилету пассажиров встречали представители местного отделения Туристического управления Таиланда (ТАТ) и представители самой Edelweiss Airlines. Всем прибывшим вручили подарки.
Начиная с ноября Edelweiss Airlines будет ежемесячно выполнять по девять полетов на Пхукет вплоть до мая.
Согласно программе Test & Go, вакцинированные туристы из утвержденного властями списка безопасных стран должны по приезду сдать ПЦР-тест и дождаться его результатов в отеле, что должно занять всего одну ночь. В случае отрицательных анализов на коронавирус турист может свободно перемещаться по всей стране.
Изначально в списке безопасных стран и территорий было 46 пунктов, однако непосредственно перед стартом программы список был расширен до 63 позиций (России в нем нет).
Список выглядит следующим образом:
-
Австралия
-
Австрия
-
Бахрейн
-
Бельгия
-
Бутан
-
Бруней
-
Болгария
-
Камбоджа
-
Канада
-
Чиили
-
Китай
-
Хорватия
-
Кипр
-
Чехия
-
Дания
-
Эстония
-
Финляндия
-
Франция
-
Германия
-
Греция
-
Венгрия
-
Исландия
-
Индия
-
Индонезия
-
Ирландия
-
Израиль
-
Италия
-
Япония
-
Кувейт
-
Лаос
-
Латвия
-
Литва
-
Люксембург
-
Малайзия
-
Мальдивы
-
Мальта
-
Монголия
-
Мьянма
-
Непал
-
Нидерланды
-
Новая Зеландия
-
Норвегия
-
Оман
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Филиппины
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Польша
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Португалия
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Катар
-
Румыния
-
Саудовская Аравия
-
Сингапур
-
Словакия
-
Словения
-
Шри-Ланка
-
Южная Корея
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Испания
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Швеция
-
Швейцария
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Объединенные Арабские Эмираты
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Великобритания
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США
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Вьетнам
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Гонконг
-
Тайвань
Для того, чтобы иметь возможность пользоваться привилегиями программы Test & Go не обязательно быть гражданином одной из перечисленных стран. Основное требование – провести 21 день до вылета исключительно в одной или нескольких из перечисленных стран.