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Пхукет принял первых групповых туристов из Китая

В понедельник, 6 февраля, в международном аэропорту Пхукета торжественно встречали первую организованную туристическую группу из Китая. До этого на остров из КНР прибывали только самостоятельные путешественники.

Новости Пхукета

6 Февраля 2023, 06:17 PM
Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: Phuket Info Center

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: Phuket Info Center

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: Phuket Info Center

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: Phuket Info Center

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: AoT Phuket

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: Phuket Info Center

Первых групповых туристов из Китая на Пхукет доставила Spring Airlines. Фото: Phuket Info Center

Первые групповые туристы, как сообщает пресс-служба пхукетского аэропорта, были доставлены рейсом 9C8521 авиакомпании Spring Airlines. Самолет прилетел из Шанхая и совершил посадку в 15:15 по местному времени.

Согласно сообщению аэропорта, на борту рейса находились 180 человек. Связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center говорит о 172 пассажирах.

Гостей у гейта номер 15 встречали генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод и заместитель главы местного офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Монтри Манато.

Прямое авиасообщение между материковым Китаем и Пхукетом было возобновлено 18 января. Первым посадку в этот день совершил самолет Spring Airlines, вторым – борт Juneyao Airlines. Оба рейса были из Шанхая.

 

 

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