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Пхукет принял четырех французских VIP, несмотря на запрет международных рейсов

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подтвердил достоверность информации, что некие четыре VIP из Франции отдохнули на острове, несмотря на запрет на прием зарубежных рейсов. Французы провели 14-дневный отпуск водном из отелей со статусом центра альтернативного карантина (ALSQ), после чего вылетели в Камбоджу.

Таньялак Сакут

9 Сентября 2020, 02:01 PM
Пхукет принял четырех туристов из Франции с санкции Бангкока, заявил губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Пхукет принял четырех туристов из Франции с санкции Бангкока, заявил губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Подтверждение циркулировавшей онлайн информации прозвучало в ходе общения губернатора с прессой после репетиции приема иностранцев, прошедшей 8 сентября в международном аэропорту Пхукета.

По словам губернатора, въезд иностранцам разрешили бангокский Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), Министерство иностранных дел и Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ).

«Четыре гражданина Франции прилетели на Пхукет на частном самолете. Затем CCSA объявила их пробной группой для тестирования системы приема иностранцев. Они прошли все предусмотренные процедуры и провели 14 дней в отеле со статусом ALSQ, который был проверен на соответствие установленным мерами и процедурам. Затем они вылетели в Камбоджу, никого не заразив COVID-19 на Пхукете», – заявил губернатор.

Господин Вунсиеу не уточнил, на каком основании четырем французским гражданам было выдано особое разрешение на посещение Пхукета. В норме Таиланд по-прежнему принимает все зарубежные рейсы только через столицу.

«Тестирование системы по приему иностранцев Пхукетом необходимо. Мы должны медленно открывать двери для иностранцев», – заявил губернатор.

«Широкое открытие дверей перед иностранцами невозможно без тестирования системы. Мы строго следовали всем процедурам CCSA на каждом этапе пути», – добавил он.

Одновременно господин Вунсиеу повторил, что Пхукету нужно возобновлять прием иностранцев для спасения экономики.

«Пхукет болен. Выручка от туризма, составлявшая около 400 млрд бат в год, полностью пропала. Если мы не будем ничего делать, а оставим ситуацию развиваться, как она есть, на ближайшие четыре-пять месяцев или даже год, то что произойдет с Пхукетом? Как жители Пхукета будут выживать? Восстановление экономики – это важно, равно как и забота о здоровье местного населения», – заявил глава провинции.

Напомним, что статус центров ALSQ на Пхукете в настоящий момент имеют лишь комплексы Trisara и Anantara.

 

 

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