Пхукет принял 50 тыс. туристов в «Золотую неделю»

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) подвел предварительные итоги «Золотой недели» – восьмидневных каникул в Китае в честь Дня образования КНР.

10 Октября 2017 09:46:30

Фото: Aroon Solos

В беседе с «Новостями Пхукета» замдиректора пхукетского офиса (ТАТ) Утхит Лимсакун отметил, что восьмидневные каникулы в Китае подстегнули турпоток в Таиланд в целом и на Пхукет в частности. При этом большую часть китайских туристов, по его словам, составили независимые путешественники (FIT). Сколько они могли потратить на отдыхе, господин Лимсакун не уточнил, однако отметил, что у путешественников из Китая были популярны отнюдь не дешевые варианты размещения.

«Большая часть бюджета этих путешественников была потрачена на размещение, при это останавливаться туристы предпочитали в отелях уровня четыре-пять звезд и на виллах с индивидуальными бассейнами. Средняя заполняемость номерного фонда в «Золотую неделю» была около 80%», – рассказал Утхит Лимсакун.

Среди других направлений трат глава пхукетского офиса ТАТ указал экскурсии, посещение ресторанов и массажных салонов и шопинг.

Ранее Министерство туризма и спорта прогнозировало, что всего в дни «Золотой недели» Таиланд примет около 260 тыс. туристов, которые принесут стране 11 млрд бат. Среди наиболее популярных направления назывались Бангкок, Паттайя, Пхукет, Чианг-Май и остров Самуи.

В беседе с «Новостями Пхукета» господин Лимсакун упомянул, что в первую неделю октября рос турпоток и с других направлений.

«Китайские туристы – не единственные, кто посетил Пхукет в эту неделю. Мы также видели приток россиян и австралийцев среди наших ключевых рынков», – заявил он.