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Пхукет примет участие в «Тотальном диктанте» 14 апреля

На Пхукете продолжается регистрация участников «Тотального диктанта 2018». Само мероприятие состоится в Eat & Talk Restobar в Чалонге

Новости Пхукета

10 Апреля 2018 17:01:36

Пхукет примет участие в «Тотальном диктанте» 14 апреля.
Пхукет примет участие в «Тотальном диктанте» 14 апреля.

Русскоязычные жители Пхукета смогут проверить свою грамотность на «Тотальном диктанте 2018» в субботу, 14 апреля. Мероприятие пройдет с 12:00 до 13:30 в Eat & Talk Restobar, участие бесплатное.

Первый «Тотальный диктант» прошел в России 14 лет назад. С тех пор масштаб мероприятия не прекращал расти, и в прошлом году участие в диктанте приняли более 200 тыс. человек из 866 городов и 71 страны мира. В Таиланде диктант писали жители Пхукета, Бангкока и Паттайи.

Цель диктанта, согласно формулировке на сайте проекта, состоит в том, чтобы «показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски».

Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет один из известных русскоязычных писателей. Автор текста для акции 2018 года – Гузель Яхина.

Традиционно перед «Тотальным диктантом» организаторы раскрывают некоторые из сложных слов, которые встретятся в тексте. Список трудных слов 2018 года также уже известен.

«Поскольку наша акция познавательная, а не карательная, то мы хотим предупредить некоторые ошибки. Во всех диктантах есть сложные слова, которые надо знать, и чаще всего их нельзя проверить. В нашем диктанте это слова «наличник», «декламировать», «сомнамбула», «циферблат», «палисадник», «зенит», «шалопай», «лоханка» и слова «вперемежку» и «вперемешку», которые пишутся с разными буквами в зависимости от контекста», – рассказала ТАСС руководитель экспертного совета «Тотального диктанта» Елена Кошкарева.

Подробную информацию о принципах проведения «Тотального диктанта» можно найти на сайте TotalDict.ru. Локальный координатор проекта на Пхукете детский сад «Сказка», координатор площадки – Анна Васильева. Телефон для записи на участие – 088-761-1687‬. Также записаться можно в комментариях под этим сообщением на Facebook.
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