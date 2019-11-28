Пхукет примет туристическую ярмарку TTM+2020

Туристическая ярмарка ТТМ+2020 пройдет на Пхукете. Экономический эффект от предыдущего мероприятия, проходившего в Паттайе, оценивается в 2,77 млрд бат.

Новости Пхукета

8 Декабря 2019, 09:00 AM

Мероприятие 2019 года проходило в Ocean Marina Yacht Club в Паттайе. Фото: ТАТо в Ocean Marina Yacht Club в Паттайе. Фото: ТАТ

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) подтвердил, что отраслевая ярмарка Thailand Travel Mart Plus 2020 пройдет на Пхукете в июле следующего года, хотя точное место проведения мероприятия пока не определено. Как заверила корреспондента “The Phuket News” директор пхукетского офиса ТАТ Каноккиттика Критвутикон, все планы остаются в силе.

«Я могу подтвердить, что местом проведения TTM+2020 будет Пхукет», – заверила она.

Опасения относительно возможного пересмотра планов появились у турбизнеса после того, как с сайта www.thailandtravelmartplus.com исчезло упоминание места проведения события и была установлена заглушка с текстом «TTM+ 2020 приближается. Следите за новостями!». На этом фоне отделение Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) по южному Таиланду даже направило письмо на имя главы ТАТ Ютхасака Супасорна с запросом на проведение меропрития на острове.

«Раньше на сайте Thailand Travel Mart Plus 2020 анонсировалось, что ярмарка пройдет на Пхукете с 1 по 3 июня 2020 года, но затем эта информация была убрана. Одновременно прошел слух, что место проведения мероприятия было изменено», пояснил The Phuket News глава южного отделения ТНА и вице-президент всей ассоциации в целом Конгсак Кхупонгсакорн.

«Отделение ТНА по южному Таиланду уделяет большое внимание важному вопросу развития туризма на побережье Андаманского моря. В рамках этой работы все мы, владельцы туристического бизнеса на Пхукете и в соседних провинциях, совместно презентовали остров в качестве места проведения выставки. Пхукет готов принять мероприятие, у нас есть и люди, и инфраструктура», – добавил он.

Отраслевая ярмарка TTM+ представляет собой площадку для встречи тайских игроков туристического бизнеса с потенциальными партнерами из-за рубежа, и господин Кхупонгсакорн полагает, что проведение мероприятия на острове станет серьезным подспорьем для местной туристической отрасли.

«Ожидается, что экономические результаты проведения выставки могут составить до 2,5 млрд бат выручки, а само мероприятие привлечет свыше 700 тайских и зарубежных операторов туристической отрасли», – отметил глава южного филиала ТНА.

«При этом успех мероприятия зависит от множества факторов, включая готовность самой принимающей стороны, готовность презентуемых гостям достопримечательностей, желание поставщиков и покупателей услуг участвовать в выставке», – добавил он.

Местом проведения выставки ТТМ+2019 был Ocean Marina Yacht Club. На основе опроса участников (72% поставщиков услуг и 38% покупателей) финансовый эффект мероприятия был оценен в 2,77 млрд бат. Соответствующие цифры озвучили после ярмарки в ТАТ.

В качестве потенциальных покупателей туристической продукции в выставке участвовали 338 компании из 51 страны мира, включая 64 структуры из Китая, 25 структур из Великобритании и 23 структуры из Индии. Среди прочих на выставку были приглашены представители таких экзотических для Таиланда рынков как Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Арезбайджан, Киргизия, Косово, Ливан. При этом серьезность намерений участники подтверждали уплатой регистрационных взносов в размере от 100 долл. США до 300.

В роли принимающей стороны выступали 370 местных тайских компаний, для 89 из которых участие в TTM+ было дебютным. Список участников включал 277 отелей и курортных комплексов, 20 структур-представителей альтернативных туристических направлений, девять туристических ассоциаций, 12 представителей развлекательного бизнеса, 23 туристических и экскурсионных агентства, 20 компаний и структур-представителей стран бассейна Меконга, девять других поставщиков различных туристических услуг.

Практически все гости выставки сообщили, что встретились с новыми перспективными поставщиками услуг на местах, получили актуальную информацию о рынке, достигли своих бизнес-целей и остались довольны участием. При этом 85% также указали, что их заинтересовали предложения альтернативных туристических направлений, и отметил, что те обладают потенциалом для включения в будущие туристические программы. При этом также 85% заявили, что хотели бы принять участие в TTM+ в 2020 году.

Также добавим, что ярмарка TTM+2019 освещалась в 50 тайских и 84 зарубежных изданиях, включая прессу таких стран как Польша и Латвия.