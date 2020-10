Пхукет примет тестовую группу туристов из Китая 8 октября

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн объявил о том, что 8 октября Пхукет примет первую тестовую группу туристов из Китая. Чартерный рейс со 120* пассажирами на борту вылетит из Гуанчжоу и приземлится непосредственно в международном аэропорту Пхукета.

Новости Пхукета

«В Гунчжоу уже несколько месяцев не фиксируется ни одного случая COVID-19. Однако все эти туристы должны будут сдать тесты на коронавирус не более, чем за 72 часа до прибытия в Таиланд, а первые 14 дней пребывания в стране проведут в альтернативном государственном карантине», – заявил господин Супасорн.

Кроме того, сразу после прибытия всех туристов повторно протестируют на коронавирус. Также каждый из них должен иметь медицинскую страховку с покрытием в размере 100 тыс. долл.

По прилету туристы получат 90-дневное разрешение на пребывание с возможностью еще двух продлений на 90 дней каждое. Все перечисленное соответствует параметрам специальной туристической визы (STV), хотя господин Супаспорн прямо ее не упомянул. Вместо этого глава ТАТ подчеркнул, что «туристы должны будут выполнять все меры эпидемиологической безопасности, носить маски, регулярно мыть руки и строго соблюдать социальное дистанцирование».

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу заверил The Phuket News, что провинция готова принять первых туристов. Все необходимые протоколы безопасности уже подготовлены и утверждены.

Также господин Сермкэу отметил, что статус центров альтернативного карантина (ALSQ) в настоящий момент имеют девять отелей: Anantara Mai Khao Phuket Villas, Trisara, Metadee Resort and Villas, Phuket Graceland Resort & Spa, Anantara Phuket Suites & Villas, JW Marriott Phuket Resort & Spa, The Senses Resort and Pool Villas, Banyan Tree Phuket и Laguna Holiday Club Phuket Resort.

«На момент подачи заявок их номерной фонд составлял 918 единиц, но сейчас некоторые из них добавляют дополнительные комнаты, так что в итоге номерной фонд будет состоять из 1,2 тыс. единиц», – заявил господин Сермкэу.

При этом глава РРНО никак не прокомментировал тот факт, что на официальном сайте Минздрава (hsscovid.com) список пхукетских отелей ALSQ по-прежнему состоит лишь за трех позиций: Trisara и два комплекса Anantara.

Согласно утвержденным в Бангкоке правилам, после 14 дней карантина туристы смогут свободно путешествовать по Пхукету. Однако, как заявил на этой неделе вице-губернатор провинции Пхичет Панапхонг, выезжать за пределы острова они смогут через 30 дней после прилета, а не через 21, как говорилось ранее. Более, господин Панапхонг указал, что остаться в выбранном ALSQ отеле после карантина гости не смогут. Им в обязательном порядке нужно будет переселиться в какое-либо другое место.

«Это для того, чтобы траты туристов распределялись по всей провинции», – пояснил господин Панапхонг.

Последнее препятствие перед приемом иностранных туристов является сертификация лаборатории, организованной в международном аэропорту Пхукета для проведения тестов на коронавирус. Как заявил директор аэропорта Тхани Чуангчу, специалисты Минздрава должны провести итоговую инспекцию сегодня. Господин Чуангчу выразил уверенность, что лаборатория пройдет проверку.

«Каждого туриста будут проверять на COVID-19 в аэропорту. Анализ займет около двух часов, пропускная способность лаборатории – около 50 человек в час», – отметил директор аэропорта.

Добавим, что постепенное открытие Пхукета для туристов начинается в тот момент, когда туристическая отрасль фактически уже впала в кому. Согласно данным Агентства по продвижению цифровой экономики (DEPA), которые на прошлой неделе озвучил губернатор Наронг Вунсиеу, 70% всего туристического бизнеса закрыто либо на временной, либо на постоянной основе.

*Примечание: Накануне глава Минтуризма говорил о том, что в первой группе будет 150 туристов.