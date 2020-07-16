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Пхукет примет иностранных туристов в числе первых

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипат Ратчакитпракарн подтвердил, что Пхукет станет одной из трех первых провинций, которые примут зарубежных туристов из безопасных стран и территорий в рамках проекта «туристических пузырей».

Новости Пхукета

16 Июля 2020, 09:59 AM
Министр туризма и спорта Таиланда Пхипат Ратчакитпракарн. Фото: NNT

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипат Ратчакитпракарн. Фото: NNT

В предложенном кабмину проекте фигурируют три пилотных провинций с островными курортами: Пхукет, Краби (Пхи-Пхи) и Сураттхани (Самуи, Пханган).

Прилетающие в рамках «туристических пузырей» иностранцы будут освобождены от 14-дневного карантина, но должны будут сдать тесты на COVID-19 до и после прилета.

Если кто-то из туристов решит провести в Таиланде продолжительный отпуск, то после первых двух недель ему будет открыта вся страна, приводит слова министра Национальное новостное бюро Таиланда (NNT).

Также господин Ратчакитпракарн отметил, каких финансовых показателей Таиланд намерен добиться в плане туризма в 2020 году.

«Цель по доходам от туризма в этом году – 6-7% ВВП или около 1,23 трлн бат», – заявил министр.

«Мы ожидаем, что в последнем квартале этого года внутренний туризм принесет 700 млрд бат, а еще 596 млрд принесут туристы из-за рубежа», – добавил он.

Впрочем, проект «туристических пузырей» еще только предстоит утвердить на высшем уровне. Как отметил господин Ратчакитпракарн, все зависит от того, что сочтут главным приоритетом глава правительства и министр внутренних дел – максимальную защиту от проникновения коронавируса в страну или восстановление экономики.


 

 

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