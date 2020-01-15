Пхукет примет этап гольф-тура PGA TOUR Series China

Пхукет расширяет сотрудничество с организаторами гольф-тура PGA TOUR Series China. В прошлом году на полях Laguna Golf Phuket проходил первый за пределами Китая квалификационный раунд турнира, а в этом году остров примет полноценный этап тура, который будет носить названием Phuket Championship и продлится с 14 по 17 мая. Всего же в рамках запланированного на май-сентябрь шестого PGA TOUR Series China пройдует 14 отдельных турниров. Сезона начнется в Санье и завершится в Макао.

Новости Пхукета

15 Января 2020, 11:35 AM

В прошлом году на полях Laguna Golf Phuket проходил первый за пределами Китая квалификационный раунд турнира. Фото: PGATOUR.com / Zhuang Liu