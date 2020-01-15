Пхукет примет этап гольф-тура PGA TOUR Series China

«Это будет важный сезон по целому ряду причин. Прежде всего потому, что мы впервые будем проводить игры за пределами КНР, хотя также раунды пройдут и по всему материковому Китаю, и в Гонконг с Макао, которые тоже являются ключевыми элементами сезона», – заявил исполнительный директор PGA TOUR Series China Грег Карлсон.
«В прошлом году мы впервые провели квалификацию на полях Laguna Phuket Golf Club, которая оказалась крайне успешным. Игрокам искренне понравились Пхукет, Таиланд и поля, где они играли», – пояснил причину включения Пхукета в географию PGA TOUR Series China господин Карлсон.
Как пояснил исполнительный директор китайского тура, переговоры с All Thailand Tour о проведении раунда на Пхукете начались сразу после завершения квалификации 2019 года. При этом победитель пхукетского квалификационного раунда Донгмин Ким из Южной Кореи должен принять участие и в первом Phuket Championship в мае.
По итогам сезона 2019 года пять участников PGA TOUR Series China получили путевки в Korn Ferry Tour. Среди них четверо американцев (Макс Макгриви, Тревор Слуман и Дэвид Кохер), один француз (Сирил Буньоль) и один кореец (Люк Квон). Еще шестеро гольфистов после окончания сезона получили приглашения на финальный этап квалификации Korn Ferry Tour.