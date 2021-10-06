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Пхукет примет Чемпионат мира по муай тай

Несмотря на пандемию коронавируса, Пхукет все же примет Чемпионат мира по тайскому боксу по версии Международной федерации любительского муай тай (IFMA). Соревнования, официально носящие название IFMA Youth and Senior World Championships, должны состояться 1-12 декабря 2021 года.

Новости Пхукета

6 Октября 2021, 05:16 PM
Пхукет примет Чемпионат мира по муай-тай.

Пхукет примет Чемпионат мира по муай-тай.

О проведении чемпионата было официально объявлено на церемонии в комплексе Blue Tree в Чернг-Талей. Именно это место и станет площадкой для соревнований, которые должны собрать более 800 спортсменов из свыше 80 стран мира. На презентации турнира присутствовали губернатор Наронг Вунсиеу, глава административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб и его заместитель Анупхап Ветванитсанонг. Площадку проведения турнира представлял генеральный менеджер Blue Tree Phuket Дэниел Стейнке.

Организаторами мероприятия совместно выступят IFMA и Ассоциация любительского бокса Таиланда. Как отметил губернатор Вунсиеу, турнир пройдет в соответствии с государственной политикой по продвижению спортивного туризма, одна из его целей – повысить у зарубежных туристов и уверенность в Пхукете.

Глава провинции отметил, что чемпионат также создаст определенное количество рабочих мест для местного населения, причем заработанные им деньги будут перераспределены дальше в местном сообществе.

«Административная организация провинции Пхукет готова поддержать это мероприятие. Это прекрасная возможность показать миру портрет тайского искусства и культуры, в составе которые муай тай является всемирно известным элементом», – заявил глава OrBorJor Реват Арироб.

«Также это очень хорошая возможность для продвижения Пхукета как предпочтительного туристического направления на фоне последствий коронавируса», – добавил он.

Президент IFMA Сакчйе Тапсуван и генеральный секретарь Стефан Фокс провели подробную презентацию грядущего мероприятия, в частности подчеркнув, что ассоциация строго придерживается того, что приоритетом ее работы являются здоровье и безопасность всех участников.

К ним также присоединились представители Ассоциации любительского муай тай Таиланда, технический делегат IFMA Пайбун Сричайсават и члены местного партнера организационного комитета IFMA Brite Panther во главе с Витом Сутхитхавином.

Основное событие презентации проходило в Blue Tree, однако посещением одного лишь этого комплекса участники мероприятия не ограничились. Также они посетили ряд отелей и других заведений на острове.

Отметим, что в июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) на 138-й сессии в Токио полностью признал IFMA, что открывает тайскому боксу дорогу к тому, чтобы стать олимпийским видом спорта.

 

 

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