Пхукет примет Чемпионат мира по муай-тай.

О проведении чемпионата было официально объявлено на церемонии в комплексе Blue Tree в Чернг-Талей. Именно это место и станет площадкой для соревнований, которые должны собрать более 800 спортсменов из свыше 80 стран мира. На презентации турнира присутствовали губернатор Наронг Вунсиеу, глава административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб и его заместитель Анупхап Ветванитсанонг. Площадку проведения турнира представлял генеральный менеджер Blue Tree Phuket Дэниел Стейнке.
Организаторами мероприятия совместно выступят IFMA и Ассоциация любительского бокса Таиланда. Как отметил губернатор Вунсиеу, турнир пройдет в соответствии с государственной политикой по продвижению спортивного туризма, одна из его целей – повысить у зарубежных туристов и уверенность в Пхукете.
Глава провинции отметил, что чемпионат также создаст определенное количество рабочих мест для местного населения, причем заработанные им деньги будут перераспределены дальше в местном сообществе.
«Административная организация провинции Пхукет готова поддержать это мероприятие. Это прекрасная возможность показать миру портрет тайского искусства и культуры, в составе которые муай тай является всемирно известным элементом», – заявил глава OrBorJor Реват Арироб.
«Также это очень хорошая возможность для продвижения Пхукета как предпочтительного туристического направления на фоне последствий коронавируса», – добавил он.
Президент IFMA Сакчйе Тапсуван и генеральный секретарь Стефан Фокс провели подробную презентацию грядущего мероприятия, в частности подчеркнув, что ассоциация строго придерживается того, что приоритетом ее работы являются здоровье и безопасность всех участников.
К ним также присоединились представители Ассоциации любительского муай тай Таиланда, технический делегат IFMA Пайбун Сричайсават и члены местного партнера организационного комитета IFMA Brite Panther во главе с Витом Сутхитхавином.
Основное событие презентации проходило в Blue Tree, однако посещением одного лишь этого комплекса участники мероприятия не ограничились. Также они посетили ряд отелей и других заведений на острове.
Отметим, что в июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) на 138-й сессии в Токио полностью признал IFMA, что открывает тайскому боксу дорогу к тому, чтобы стать олимпийским видом спорта.