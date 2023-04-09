Пхукет приглашает доноров сдать кровь и получить памятные футболки

Сдать кровь на Пхукете можно в любой день недели, но время от времени на острове проходят особенные акции, на которых участники получают подарки на память. В конце марта на Дне донора в Central Festival дарили обложки для паспорта с логотипом Иммиграционного бюро, а на ближайшей акции 10 апреля в Limelight Avenue пришедших отблагодарят памятными футболками Phuket Hero. Чтобы стать «Героем Пхукета» нужно совсем немного – ненадолго воздержаться от алкоголя, хорошо выспаться и приехать в понедельник в Пхукет-Таун, чтобы, возможно, спасть чью-нибудь жизнь.

Новости Пхукета

Сдача крови в Limelight Avenue в апреле 2022 года. Фото: Limelight Avenue

Акция в Limelight Avenue значится в списке выездных мероприятий банка крови при Vachira Phuket Hospital, который проводит свои собственные сессии параллельно с мобильными клиниками регионального банка крови Красного Креста (Phuket RBC).

Доноров ждут 10 апреля с 10:00 утра до 16:00 дня на втором этаже Limelight Avenue. Мероприятие проходит при поддержке Vachira Phuket Hospital, Phuket Red Cross, PPAO, Минтуризма, туристической полиции и других организаций. Среди прочих анонс опубликовало Генконсульство России на Пхукете.

«Доброта не имеет границ. Станьте героем Пхукета, станьте донором крови», – призывают организаторы.

В посвященной мероприятие публикации на странице туристической полиции Пхукета приводится ряд рекомендаций для доноров – что нужно делать до и после сдачи крови, и что не нужно. Список следующий.

Рекомендуется:

Хорошо отдохните перед сдачей крови. Отправьтесь в постель пораньше и хорошо выспитесь.

Поешьте за четыре часа до сдачи крови. Предпочтение следует отдавать здоровой и не жирной пище.

Приезжайте на акцию в удобной одежде с рукавами, обеспечивающими легкий доступ к локтевому сгибу.

Возьмите с собой удостоверяющий личность документ (паспорт).

Следите за гидрацией организма. За 20-30 минут до процедуры выпейте три-четыре стакана воды.

Не спешите уходить после процедуры. Подождите 15 минут в донорском пункте, подкрепите силы едой, которой вас там угостят. В случае головокружения или головной боли – присядьте или прилягте. Если неприятные ощущения продолжаются – обратитесь к врачам.

Не рекомендуется:

Не сдавайте кровь, если вы болеете. Также к сдаче крови не допускаются люди, перенесшие COVID-19 менее, чем за 14 дней до процедуры, или испытавшие побочные эффекты от вакцинации.

менее, чем за 14 дней до процедуры, или испытавшие побочные эффекты от вакцинации. Не употребляйте алкоголь в течение 24 часов до и после донорства. Также препятствием для сдачи крови может стать прием некоторых медицинских препаратов перед процедурой (проконсультируйтесь с врачом в донорском пункте или заблаговременно по телефону). Воздержитесь от курения в течение двух часов до процедуры.

После сдачи крови постарайтесь в течение следующих суток избегать долгого воздействия прямых солнечных лучей. Воздержитесь от больших физических нагрузок.

Банк крови при Vachira Phuket Hospital проведет еще восемь выездных донорских сессий в разных частях Пхукета в течение апреля. Расписание следующее:

11 апреля – 10:00-15:00 – Магазин HomePro в Таланге ;

– 10:00-15:00 – HomePro ; 18 апреля – 10:00-16:00 – Магазин SuperCheap в Рассаде ;

– 10:00-16:00 – SuperCheap ; 19 апреля – 10:00-15:00 – Муниципалитет Вичита ;

– 10:00-15:00 – ; 20 апреля – 10:00-15:00 – Отель Royal Paradise в Патонге ;

– 10:00-15:00 – Royal Paradise ; 24 апреля – 10:00-15:00 – Отель Phuket Graceland в Патонге ;

– 10:00-15:00 – Phuket Graceland ; 25 апреля – 10:00-15:00 – Отель Anantara Phuket Villas в Лагуне ;

– 10:00-15:00 – Anantara Phuket Villas ; 26 апреля – 10:00-15:00 – Марина Phuket Boat Lagoon в Ко-Кэу ;

– 10:00-15:00 – Phuket Boat Lagoon ; 27 апреля – 10:00-15:00 – Муниципалитет Пхукет-Тауна .

Также в любой день можно сдать кровь в самой больнице Vachira Phuket Hospital на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне. Банк крови находится на четвертом этаже здания для амбулаторных пациентов.

Прием доноров осуществляется с 8:30 до 20:00 по будням (понедельник-пятница) и с 8:30 до 15:00 по выходным (суббота-воскресенье) и праздникам. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-361234 доб. 1287 или через Facebook.

Расписание выездных сессий Красного Креста (Phuket RBC) и информация о сдаче крови к его офисе есть в этой статье «Новостей Пхукета».