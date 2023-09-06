Пхукет предупреждают об угрозе наводнений в ближайшие дни

Департамент связей с общественностью Пхукета (PR Phuket) выпустил предупреждение об угрозе наводнений в связи с обильными дождями вплоть до конца этой недели. Власти провинции ссылаются на предупреждение Национального управления водных ресурсов (ONWR), в котором Пхукет указывается среди провинций повышенного риска в период с 5 по 10 сентября.

Новости Пхукета

В уведомлении PR Phuket, опубликованном вечером 6 сентября предупреждается о трех видах угроз: наводнениях, выходах водоемов из берегов и сходах грунта с холмов. Все три угрозы хорошо известны районных администрациям Пхукета, поскольку проблемные локации есть в каждом тамбоне.

У муниципалитета Пхукет-Тауна, к примеру, стабильным источником беспокойства является канал Банг-Яй, главный путь отвода дождевой воды с улиц в море. Власти Чернг-Талей и Срисунтхорна отлично осведомлены о регулярных затопления Srisoonthorn Rd. и Thepkrasattri Rd. В Патонге лучше всех знает о наводнениях местная полиция, поскольку участок находится в низине недалеко от холма.

Предупреждая о наводнениях сейчас, власти Пхукета решили проиллюстрировать сообщение фотографией вчерашнего обвала грунта на холме Кхао-Патонг. Объем сошедшего со склона грунта составил всего 2 кубометра, затронут был лишь небольшой участок шоссе, идущего из Патонга в Кату. Однако работы по устранению последствий спровоцировали многокилометровые пробки.

В публикации PR Phuket приводятся следующие контакты для связи в случае чрезвычайных происшествий:

Горячая линия Департамента чрезвычайных ситуаций ( DDPM) – 1784;

– 1784; Прямой телефон офиса DDPM на Пхукете – 076-510098;

на Пхукете – 076-510098; Аккаунт DDPM в Line – ปภ . รับแจ้งเหตุ 1784 ( @1784DDPM ).

Также о проблемах на местах можно сообщать через приложение Traffy Fondue. Cсылки для скачивания – на сайте. Аккаунт в LINE – @TraffyFondue.

Предупреждение OWNR распространяется на провинции во всех регионах страны, включая побережье Андаманского моря. И если на Пхукете масштабных наводнений пока не было, то в Сатуне в начале этой недели пришлось задействовать флот для оказания помощи людям, пострадавших от стихии.

В частности, находящийся на Пхукете штаб третьего регионального командования ВМФ направлял сотрудников для эвакуации людей, живующих у клонга Лангу. Во время недавних дождей он вышел из берегов, вода затопила не указанное количество жилых домов.