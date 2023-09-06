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Пхукет предупреждают об угрозе наводнений в ближайшие дни

Департамент связей с общественностью Пхукета (PR Phuket) выпустил предупреждение об угрозе наводнений в связи с обильными дождями вплоть до конца этой недели. Власти провинции ссылаются на предупреждение Национального управления водных ресурсов (ONWR), в котором Пхукет указывается среди провинций повышенного риска в период с 5 по 10 сентября.

Новости Пхукета

7 Сентября 2023, 08:00 AM
Спасатели ВМФ Таиланда оказывают помощь жертвам наводнения в Сатуне 4 сентября. Фото: RTN NAC 3

Спасатели ВМФ Таиланда оказывают помощь жертвам наводнения в Сатуне 4 сентября. Фото: RTN NAC 3

Предупреждение PR Phuket об угрозе наводнений 5-10 сентября. Фото: PR Phuket

Предупреждение PR Phuket об угрозе наводнений 5-10 сентября. Фото: PR Phuket

Предупреждение ONWR об угрозе наводнений 5-10 сентября. Фото: ONWR

Предупреждение ONWR об угрозе наводнений 5-10 сентября. Фото: ONWR

Прогноз Phuket Met на вечер 6 сентября и утро-день 7 сентября. Фото: Phuket Met

Прогноз Phuket Met на вечер 6 сентября и утро-день 7 сентября. Фото: Phuket Met

Спасатели ВМФ Таиланда оказывают помощь жертвам наводнения в Сатуне 4 сентября. Фото: RTN NAC 3

Спасатели ВМФ Таиланда оказывают помощь жертвам наводнения в Сатуне 4 сентября. Фото: RTN NAC 3

Спасатели ВМФ Таиланда оказывают помощь жертвам наводнения в Сатуне 4 сентября. Фото: RTN NAC 3

Спасатели ВМФ Таиланда оказывают помощь жертвам наводнения в Сатуне 4 сентября. Фото: RTN NAC 3

В уведомлении PR Phuket, опубликованном вечером 6 сентября предупреждается о трех видах угроз: наводнениях, выходах водоемов из берегов и сходах грунта с холмов. Все три угрозы хорошо известны районных администрациям Пхукета, поскольку проблемные локации есть в каждом тамбоне.

У муниципалитета Пхукет-Тауна, к примеру, стабильным источником беспокойства является канал Банг-Яй, главный путь отвода дождевой воды с улиц в море. Власти Чернг-Талей и Срисунтхорна отлично осведомлены о регулярных затопления Srisoonthorn Rd. и Thepkrasattri Rd. В Патонге лучше всех знает о наводнениях местная полиция, поскольку участок находится в низине недалеко от холма.

Предупреждая о наводнениях сейчас, власти Пхукета решили проиллюстрировать сообщение фотографией вчерашнего обвала грунта на холме Кхао-Патонг. Объем сошедшего со склона грунта составил всего 2 кубометра, затронут был лишь небольшой участок шоссе, идущего из Патонга в Кату. Однако работы по устранению последствий спровоцировали многокилометровые пробки.

В публикации PR Phuket приводятся следующие контакты для связи в случае чрезвычайных происшествий:

  • Горячая линия Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) – 1784;
  • Прямой телефон офиса DDPM на Пхукете – 076-510098;
  • Аккаунт DDPM в Line – ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 (@1784DDPM).

Также о проблемах на местах можно сообщать через приложение Traffy Fondue. Cсылки для скачивания – на сайте. Аккаунт в LINE – @TraffyFondue.

Предупреждение OWNR распространяется на провинции во всех регионах страны, включая побережье Андаманского моря. И если на Пхукете масштабных наводнений пока не было, то в Сатуне в начале этой недели пришлось задействовать флот для оказания помощи людям, пострадавших от стихии.

В частности, находящийся на Пхукете штаб третьего регионального командования ВМФ направлял сотрудников для эвакуации людей, живующих у клонга Лангу. Во время недавних дождей он вышел из берегов, вода затопила не указанное количество жилых домов. 

 

 

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