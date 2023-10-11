Пхукет предоставил туристам из Израиля экстренные продления виз

Находящиеся на Пхукете туристы из Израиля, не имеющие возможности вернуться в свою страну из-за нападения ХАМАС и нового обострения палестино-израильского конфликта, могут получить специальные продления имеющихся разрешений на пребывание в Таиланде. Об этом сообщил пхукетский офис Иммиграционного бюро.

Новости Пхукета

11 Октября 2023, 10:05 AM

Туристы из Израиля могут продлить разрешение на пребывание в Таиланде больше одного раза, но нужно письмо из посольства. Коллаж: Phuket Immigration, Wikimedia Commons

Уведомление о возможности продления пребывания в связи с боевыми действиями было опубликовано пхукетским офисом Иммиграционного бюро утром 11 октября. На основных страницах ведомства информации об этом нет, поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, возможно ли оформление продления во всех провинциях или только на Пхукете.

Согласно публикации, Иммиграционное бюро Пхукета готово продлить разрешения на пребывание именно туристам, то есть гражданам Израиля, въехавшим в страну по безвизу (штамп на 30 дней) или по туристической визе (60 дней).

Первое продление на 30 дней оформляется в обычном порядке и не требует от заявителя никаких дополнительных бумаг. Иностранцу достаточно обратиться в офис Иммиграционного бюро с паспортом, подтверждением регистрации по месту проживания в Таиланде (ТМ.30) и двумя фотографиями 4х6 см. В офисе нужно будет заполнить заявление на продление (ТМ.7) и оплатить сбор в размере 1900 бат.

Турист, уже реализовавший продление по первой схеме, может запросить еще 30 дней, но для этого дополнительно нужно письмо из посольства. На соответствующих основаниях предоставлялись продления в связи с полномасштабным вводом российских войск в Украину, а до этого – в связи с коронавирусом.

Также в этом случае потребуется заполнить два дополнительных заявления (об ознакомлении с условиями продления STM.2 и об ознакомлении с ответственностью за оверстэй).

Иммиграционное бюро Пхукета не уточнило, что следует делать человеку, у которого истекла студенческая или иная виза и который планировал вернуться в Израиль, но не может этого сделать из-за новой палестино-израильской войны. Судя по всему, такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке и при посредничестве посольства Израиля в Таиланде.

Ранее в одной из бесед с «Новостями Пхукета» глава провинциального офиса Иммиграционного бюро полковник Тханет Сукчай призывал иностранцев, которым грозит оверстэй, заранее обращаться в Иммиграционное бюро.

Как минимум это необходимо для того, чтобы избежать депортации и черного списка, если оверстэй вскроется при проверке документов. В сентябре в рамках кампании X-Ray Foreigner были проведены рутинные визовые проверки в отношении 375 иностранцев. Любой выявленный при проверке оверстэй (по любой причине и любого длительности) карается не только штрафом, но также высылкой из страны и запретом на повторный въезд на год или более.