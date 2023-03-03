Пхукет предложит Бангкоку ввести желтые и красные карточки по всей стране

Иммиграционное бюро Пхукета, выступившее с идеей желтых и красных карточек для иностранных правонарушителей, попробует пролоббировать внедрение системы в масштабах всей страны. Об этом корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» рассказал глава пхукетского отделения ведомства полковник Тханет Сукчай, который сейчас вылетел в Бангкок, чтобы презентовать задумку главе бюро генерал-лейтенанту Пакпумпиату Сатджапану.

Натта Тепбамрунг

3 Марта 2023, 08:17 PM

Гава пхукетского отделения ведомства полковник Тханет Сукчай. Фото: Radio Thailand Phuket

Концепция желтых и красных карточек была в общих чертах представлена публике на пресс-конференции 1 марта, проходившей одновременно со старом новой кампании против нарушения законом иностранцами Phuket Crime – Free.

Всю озвученную информацию можно свети к следующему. Иммиграционного бюро по шестому региону и непосредственно пхукетский офис предлагают дополнить обычные наказания за правонарушения санкциями по линии своего ведомства. За первое нарушение закона будет выдаваться желтая карточка («предупреждение», как в футболе) за второе – красная («удаление с поля»).

Желтая карточка не означает депортации, но будет предполагает, в частности, запрет на въезд в страну, если ее покинуть (или возможность такого запрета). Красная карточка означает немедленную высылку из страны и, видимо, черный список на какое-то время.

Иммиграционное бюро ничего не сказало о том, как долго будут действовать выданные карточки, и не уточнило, за какие нарушения закона их будут показывать. Не смог ответить на эти вопросы и полковник Тханет Сукчай в беседе с The Phuket News. Однако он повторил слова о том, что речь идет о правонарушениях, не относящихся к серьезным уголовным преступлениям. В качестве примера вновь было приведено поведение туристов на дорогах общего пользования.

Тфицер указал, что все случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке, а основным критерием будет то, насколько правонарушение или проступок иностранца угрожают общественному порядку, спокойствию и благопристойному течению жизни.

Господин Сукчай также добавил, что красные карточки будут выдаваться за серьезные правонарушения. Видимо, это должно означать, что в некоторых случаях можно будет получить прямое «удаление с поля» без предшествующего ему «горчичника».

Полковник Тханет Сукчай, как и его начальник генерал-майор Прапхансак Прасансук, снова привел в качестве примера поведение иностранцах на скутерах в Патонге, которые как раз нарушают общественный порядок «громким ревом моторов» и «беспокоят людей другими способами».

Полковник Сукчай подтвердил, что некоторые из этих иностранцев получили желтые карточки (сначала он сказал «все», но потом отметил, что дел было всего три).

«Мы пока только начали этот проект, поэтому нам приходится рассматривать нарушения индивидуально, каждое по-отдельности. В любом случае, если мы видим, что человек создает проблемы обществу, то мы выносим ему официальное предупреждение. Стандарт заключается в том, что запрещено все, что мешает мирной жизни местного населения и других туристов», – заявил полковник Сукчай.

«Пхукет – первая и единственная провинция Таиланда, где действует такое правило», – подтвердил офицер, не пояснив, каким образом это было формализовано. Пхукет, к примеру, является единственной провинцией, где на пляжах выделены 10-процентные зоны под бизнес, но для этого власти выпускали приказы провинциального уровня. Про приказ о желтых и красных карточках ничего не сообщалось.

Также не ясно, кто именно принимает решение о желтой или красной карточке – судья, руководитель конкретного отделения Иммиграционного бюро или кто-то еще. Впрочем, эти пробелы в системе не мешают ей выполнять цель устрашения, которую тоже упомянул глава Иммиграционного бюро Пхукета.

«Цель внедрения желтых и красных карточек – укрепить силу законов на Пхукете и своевременно предупреждать иностранцев, поведение которых создает проблемы обществу», – сказал полковник Сукчай.

«Система желтых и красных карточек заставит иностранцев больше уважать тайский закон. Иммиграционное бюро должно оказывать предусмотренные услуги иностранцам и помогать им, но также должно поддерживать безопасность в обществе. Мы должны обеспечивать баланс двух сторон», – добавил он.

Полковник Сукчай ничего не сказал о том, планирует ли Королевская полиция Таиланда заставить «больше уважать тайский закон» и тайских граждан. Впрочем, это вопрос, определенно, находится вне сферы полномочий Иммиграционного бюро.