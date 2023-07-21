Пхукет предложил гостям из Бангкока два бесплатных смарт-автобуса в сутки

Прилетающие из Бангкока авиапассажиры могут бесплатно воспользоваться автобусом Phuket Smart Bus при предъявлении билета на самолет из аэропортов Don Mueang и Suvarnabhumi. Предложение действует на двух рейсах автобуса – в 8:00 и в 14:30.

Новости Пхукета

Стандартная стоимость проезда на смарт-басе от аэропорта до Раваи составляет 100 бат с человека. По десятидненому проездному за 1000 бат можно совершить неограниченное число поездок. Фото: Phuket Smart Bus

Стандартная стоимость проезда на смарт-басе от аэропорта до Раваи составляет 100 бат с человека. По десятидненому проездному за 1000 бат можно совершить неограниченное число поездок. Фото: Phuket Smart Bus

Стандартная стоимость проезда на смарт-басе от аэропорта до Раваи составляет 100 бат с человека. По десятидненому проездному за 1000 бат можно совершить неограниченное число поездок. Фото: Phuket Smart Bus

Стандартная стоимость проезда на смарт-басе от аэропорта до Раваи составляет 100 бат с человека. По десятидненому проездному за 1000 бат можно совершить неограниченное число поездок. Фото: Phuket Smart Bus

Бесплатные билеты на смарт-автобус предлагаются в рамках совместной кампании Phuket Smart Bus и офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете.

Инициатива будет продолжаться до конца июля, доступно не менее 1,5 тыс. билетов, сообщается на странице Phuket Smart Bus. Во всяком случае, оператор автобус (и вслед за ним PR Phuket) говорят о «ЕЩЕ 1500 бесплатных билетов, то есть подразумевается, что какое-то количество было и до этого.

Чтобы получить бесплатный билет нужно обратиться в информационные киоски ТАТ в аэропортах Don Mueang или Suvarnabhumi. Также можно предъявить свой билет на авиарейс Бангкок-Пхукет прямо в автобусе.

Предложение действует на двух «углеродно нейтральных рейсах» Phuket Smart Bus – с отправлением из пхукетского аэропорта в 8:00 утра и 14:30 дня. Дополнительное ограничение – одна поездка на человека.

Стандартная стоимость поездки на смарт-басе на любое расстояние – 100 бат, также доступны проездные на 1 день (299 бат), 3 дня (499 бат), 7 дней (799 бат) и 100 дней (1000 бат). Эти проездные являются безлимитными и работают на всех рейсах Phuket Smart Bus.

Напомним, что смарт-автобус ходит по маршруту аэропорт – Чернг-Талей (Лагуна, Банг-Тао, Сурин) – Камала – Патонг – Карон – Най-Харн – Промтхеп – Раваи.

Подробное расписание и свежие промо-акции публикуются на странице Phuket Smart Bus в Facebook.