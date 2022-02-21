Пхукет предлагает признать коронавирус эндемичным для острова

Власти Пхукета выступили с предложением о признании коронавируса эндемичной болезнью на острове, несмотря на рост числа заражений среди туристов.

Новости Пхукета

22 Февраля 2022, 10:00 AM

Вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг. Фото: PR Phuket

Статус эндемичного означает, что болезнь является обычной для того или иного региона и постоянно присутствует в сообществе людей, которые научились жить вместе с ней. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Хейманн еще в декабре 2020 года говорил о том, что COVID-19 может стать эндемичным. Однако ВОЗ пока не присвоила болезни данный статус, хотя и отмечает, что все идет к этому.

«Пхукет будет рад стать первой провинцией, в которой вирус получит данный статус», – заявил вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг.

«Я надеюсь, это сможет смягчить опасения относительно вируса и сместить фокус внимания на экономическое развитие», – цитирует чиновника Bangkok Post.

Как отметил господин Панапонг, по стандартам Национального комитета по эпидемиологии эндемичный статус может быть присвоен, если число новых случаев в определенной местности (провинции) ежедневно не превышает 10 тыс., уровень смертности не превышает 0,1%, более 80% людей из группы риска получили две дозы вакцины.

Господин Панапонг также заявил, что провинция будет просить правительство о сокращении карантина для заболевших с 10 до пяти дней. За пятидневной изоляцией (на дому, в хоспителе или больнице) должно следовать возвращение человека к нормальной жизни при строгом соблюдении мер эпидемиологической защиты.

Кроме того, господин Панапонг предложил отказаться от ежедневной публикации общего количества выявленных новых случаев COVID-19, а публиковать вместо этого число случаев средней и высокой тяжести.

Господин Панапонг уверен, что Пхукет безопасен и располагает достаточными ресурсами, чтобы позаботиться и о своем населении, и о туристах. Также провинция наращивает темпы вакцинации детей, продолжает соблюдать меры эпидемиологической защиты, обеспечивает заболевших с легкими симптомами фапиравиром и предоставляет им возможности для изоляции вне дома.

Впрочем, как пишет Bangkok Post, проблемой остается число положительных анализов у туристов (3% и 4% положительных первых и вторых тестов соответственно).