Пхукет поставил себе задачу снизить смертность в ДТП до 110 человек в год

Власти Пхукета поставили себе задачу снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 110 в год, то есть на 18,5% от среднего показателя предыдущих пяти лет. Соответствующая цель была озвучена на совещании профильного комитета, приуроченной к Дню памяти жертв дорожных аварий. На совещании также была озвучена «интегрированная статистики из трех баз данных», согласно которой средний показатель смертей на дорогах в 2017-2022 годах составлял 135 человек ежегодно, но в 2023 году на фоне возобновления туризма Пхукет уже к середине ноября зафиксировал 141 смерть. Данные тайского Комитет по дорожной безопасности (ThaiRSC) ниже, но показывают еще более ярко выраженный прирост – 119 смертей к середине ноября 2023 года против 110 смертей за весь 2022 год.

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 03:12 PM

Губернатор Сопхон Суваннарат на мероприятии в Phuket Wittayalai School, приуроченном ко Дню памяти жертв дорожных аварий. Фото: PR Phuket

В честь Дня памяти жертв дорожных аварий губернатор Сопхон Суваннарат и другие официальные лица приняли участие в раздаче шлемов школьницам и студентам техникума в Phuket Wittayalai School.

Присутствовали представители административной организации провинции Пхукет (РРАО), провинциальной полиции, Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и всех 10 ротари-клубов Пхукета. Также были представители от партии Move Forward, выигравшей на выборах все три пхукетских мандата в парламент.

Выступая на мероприятии, губернатор Суваннарат заявил, что во время праздников и фестивалей Пхукет является первой провинцией Таиланда по числу смертей в мотоциклетных авариях. Главными причинами он назвал езду в пьяном виде и отсутствие шлемов у мотоциклистов.

Приведенную выше статистику по смертности «из трех баз данных» озвучил директор больницы Chalong Hospital Чучут Ниджаваттана. Ранее она не публиковалась, а DDPM в своих ежедневных отчетах ссылался и ссылается на данные ThaiRSC. На них ориентируется и редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета», поскольку эти цифры всегда есть в открытом доступе.

Они, в частности, подтверждают статус Пхукета как провинции с максимальным числом жертв (погибших и госпитализированных) именно в результате мотоциклетных аварий. В общенациональной статистике ThaiRSC распределение между мотоциклами и автомобилями – 81% на 19% в пользу байков. На Пхукете – 90% на 10% в пользу мототехники. При этом ни в какую статистику не попадают ДТП, закончившиеся ссадинами, ушибами и вывихами. Незарегистрированным может быть даже перелом, поскольку все зависит от того, когда и как пострадавший обратился в больницу и обратился ли вообще.

Еще одна особенность Пхукета – распределение тяжелых аварий по времени суток. На острове есть отсутствующие в общенациональной картине всплески серьезных ДТП в 1:00 ночи и в 4:00 утра. На Пхукете период с 22:00 вечера до 7:00 утра дал в этом году 43,7% всех смертей. В национальном масштабе – только 23,2%. В целом по стране аварийность с 20:00 вечера идет на спад, а 4:00-5:00 утра являются минимумом. На Пхукете время 4:00-5:00 – один из пиков смертности.

Наконец, на Пхукете жертвы ДТП в среднем моложе, чем в среднем по стране. Доля смертей в возрастных группах 1-14 лет, 15-18 лет, 19-24 года и 25-36 лет – выше средней общенациональной. В возрастных группах 36-60 лет и старше 60 лет – ниже.

На совещании 14 ноября, которое прошло после мероприятия в Phuket Wittayalai School, губернатор Суваннарат поставил задачу добавиться в 2024 году снижения смертности со среднего за пять лет (по сводным данным трех баз) показателя в 135 смертей до 110 смертей, то есть на 18,5%.

Говоря о конкретных мерах, глава провинции подтвердил, что на Пхукете были разработаны анонсированные в начале года «гайдлайны» для операторов мотопрокатов и автопрокатов. Впрочем, ничего новаторского новый глава провинции не озвучил – работники этого бизнеса, как и раньше, должны сдавать технику только лицам с водительскими правами и физически способным ей управлять, должны стимулировать арендаторов носить шлемы при езде на мотоциклах, поддерживать парк транспорта в надлежащем техническом состоянии и следить за тем, чтобы у всей техники была обязательная госстраховка на случай ДТП.

Официальные лица получили распоряжение подготовить Провинциальный план действий по дорожной безопасности в 2024 году. Целью в нем заявлено вышеупомянутое снижение смертности на 18,5% от среднего показателя за предыдущие пять лет.