Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет поставил себе задачу снизить смертность в ДТП до 110 человек в год

Власти Пхукета поставили себе задачу снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 110 в год, то есть на 18,5% от среднего показателя предыдущих пяти лет. Соответствующая цель была озвучена на совещании профильного комитета, приуроченной к Дню памяти жертв дорожных аварий. На совещании также была озвучена «интегрированная статистики из трех баз данных», согласно которой средний показатель смертей на дорогах в 2017-2022 годах составлял 135 человек ежегодно, но в 2023 году на фоне возобновления туризма Пхукет уже к середине ноября зафиксировал 141 смерть. Данные тайского Комитет по дорожной безопасности (ThaiRSC) ниже, но показывают еще более ярко выраженный прирост – 119 смертей к середине ноября 2023 года против 110 смертей за весь 2022 год.

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 03:12 PM
Губернатор Сопхон Суваннарат на мероприятии в Phuket Wittayalai School, приуроченном ко Дню памяти жертв дорожных аварий. Фото: PR Phuket

Губернатор Сопхон Суваннарат на мероприятии в Phuket Wittayalai School, приуроченном ко Дню памяти жертв дорожных аварий. Фото: PR Phuket

В честь Дня памяти жертв дорожных аварий губернатор Сопхон Суваннарат и другие официальные лица приняли участие в раздаче шлемов школьницам и студентам техникума в Phuket Wittayalai School.

Присутствовали представители административной организации провинции Пхукет (РРАО), провинциальной полиции, Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и всех 10 ротари-клубов Пхукета. Также были представители от партии Move Forward, выигравшей на выборах все три пхукетских мандата в парламент.

Выступая на мероприятии, губернатор Суваннарат заявил, что во время праздников и фестивалей Пхукет является первой провинцией Таиланда по числу смертей в мотоциклетных авариях. Главными причинами он назвал езду в пьяном виде и отсутствие шлемов у мотоциклистов.

Приведенную выше статистику по смертности «из трех баз данных» озвучил директор больницы Chalong Hospital Чучут Ниджаваттана. Ранее она не публиковалась, а DDPM в своих ежедневных отчетах ссылался и ссылается на данные ThaiRSC. На них ориентируется и редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета», поскольку эти цифры всегда есть в открытом доступе.

Они, в частности, подтверждают статус Пхукета как провинции с максимальным числом жертв (погибших и госпитализированных) именно в результате мотоциклетных аварий. В общенациональной статистике ThaiRSC распределение между мотоциклами и автомобилями – 81% на 19% в пользу байков. На Пхукете – 90% на 10% в пользу мототехники. При этом ни в какую статистику не попадают ДТП, закончившиеся ссадинами, ушибами и вывихами. Незарегистрированным может быть даже перелом, поскольку все зависит от того, когда и как пострадавший обратился в больницу и обратился ли вообще.

Еще одна особенность Пхукета – распределение тяжелых аварий по времени суток. На острове есть отсутствующие в общенациональной картине всплески серьезных ДТП в 1:00 ночи и в 4:00 утра. На Пхукете период с 22:00 вечера до 7:00 утра дал в этом году 43,7% всех смертей. В национальном масштабе – только 23,2%. В целом по стране аварийность с 20:00 вечера идет на спад, а 4:00-5:00 утра являются минимумом. На Пхукете время 4:00-5:00 – один из пиков смертности.

Наконец, на Пхукете жертвы ДТП в среднем моложе, чем в среднем по стране. Доля смертей в возрастных группах 1-14 лет, 15-18 лет, 19-24 года и 25-36 лет – выше средней общенациональной. В возрастных группах 36-60 лет и старше 60 лет – ниже.

На совещании 14 ноября, которое прошло после мероприятия в Phuket Wittayalai School, губернатор Суваннарат поставил задачу добавиться в 2024 году снижения смертности со среднего за пять лет (по сводным данным трех баз) показателя в 135 смертей до 110 смертей, то есть на 18,5%.

Говоря о конкретных мерах, глава провинции подтвердил, что на Пхукете были разработаны анонсированные в начале года «гайдлайны» для операторов мотопрокатов и автопрокатов. Впрочем, ничего новаторского новый глава провинции не озвучил – работники этого бизнеса, как и раньше, должны сдавать технику только лицам с водительскими правами и физически способным ей управлять, должны стимулировать арендаторов носить шлемы при езде на мотоциклах, поддерживать парк транспорта в надлежащем техническом состоянии и следить за тем, чтобы у всей техники была обязательная госстраховка на случай ДТП.

Официальные лица получили распоряжение подготовить Провинциальный план действий по дорожной безопасности в 2024 году. Целью в нем заявлено вышеупомянутое снижение смертности на 18,5% от среднего показателя за предыдущие пять лет.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Австралиец предъявил паспорт с пакетиком кокаина на контроле в аэропорту Пхукета
Перенос проводов под землю начинается еще на трех улицах Пхукет-Тауна
Синоптики обещают Пхукету два дня сильных дождей
В Таиланд пришла «зима»
Британец арестован на Пхукете по старому делу о незаконном ношении оружия
Тинькофф Банк запустил переводы в Таиланд через SWIFT
Таиланд опроверг слухи о привлечении полиции Китая к обеспечению безопасности туристов
Магазин контрабандных сигарет выявили на Пхукете
Обделенные прокатчики пляжных лежаков подали петицию губернатору
Сотрудник отеля в Кароне арестован за покушение на убийство
Российский турист разбил арендованную машину в Транге
Запрет на анонимное пополнение счетов через CDM вступил в силу в Таиланде
«Аэрофлот» увеличил доступный флот самолетов для рейсов за рубеж
Phuket Smart Bus извинился за не пропустившего скорую помощь водителя
Пхукет не ждет роста прямых прибытий из Индии на фоне безвиза

 

So Origin Bangtao Beach
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 