Пхукет поставил цель снизить смертность на дорогах вдвое за пять лет

Власти Пхукета намерены снизить смертность на дороге вдвое в течение ближайших пяти лет за счет скоординированной работы всех ведомств – от полиции до местных школ. Об этом заявил вице-губернатор Анупхап Родкван Йодрабам на встрече Комитета по дорожной безопасности 14 июня. Показатель нынешнего года пока выглядит пугающим

Новости Пхукета

15 Июня 2022, 02:33 PM

ДТП на Bypass Rd. на Пхукете 8 июня. С начала года от коронавируса на Пхукете умерли 119 человек, в результате дорожных аварий - 42. Фото: Phuket Info Center

Как сообщил заместитель главы провинции, задача состоит в том, чтобы выйти на показатель не выше 12 смертей на 100 тыс. населения к 2027 году. Текущее официальное население Пхукета составляет около 500 тыс. человек, однако за шесть с половиной месяцев 2022 года на острове уже погибли в авариях 42 человека (данные Thai Road Safety Council), а еще свыше 7 тыс. получили травмы. За 2021 год на острове было зафиксировано 70 смертей в результате ДТП, а 13,1 тыс. человек получили травмы, в 2020 году показатели составляли 106 и 16,9 тыс. соответственно.

Таким образом, если брать за точку отсчета указанные 500 тыс. населения, то в 2020 году смертность составляла 21 человека на 100 тыс., в 2021 году – 14, в нынешнем – ориентировочно 17. При этом надо отметить, что речь идет о времени пандемии, когда жизнь на Пхукете в значительной мере затихла из-за коронавируса и прекращения международного туризма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2015 год (более свежих данных нет), общий показатель гибели людей на дорогах Таиланда — 32,7 тыс. смертей на 100 тыс. населения. В глобальном антирейтинге страна занимает пятое место, а до этого находилась на втором.

Вице-губернатор Родкван Йодрабам подчеркнул, что снижение смертности на дорогах потребует согласованных усилий всех ведомств, задействованных в обеспечении дорожного движения. Отдельно он выделил необходимость контроля за соблюдением ПДД и привлечения к ответственности нарушителей по всей строгости закона, чтобы заставить водителей строго соблюдать правила.

Также вице-губернатор подчеркнул вопрос о безопасности пешеходных переходов, что стало темой повышенного внимания по всей стране после гибели доктора Варалак Супаватджариякун в Бангкоке. Резонансное ДТП произошло в столице в январе. Переходившую дорогу женщину сбил 21-летний сотрудник полиции, ехавший по городу со значительным превышением скорости на незарегистрированном мотоцикле Ducati Monster.

Вице-губернатор Родкван Йодрабам подчеркнул необходимость дальнейшей работы по повышению безопасности пешеходных переходов. В частности, должны применяться технические решения, заставляющие водителей сбрасывать скорость перед «зебрами», а сама дорожная разметка должна регулярно обновляться, чтобы быть заметной.

Аналогичное требование относится и ко всем дорожным знакам, которые должны устанавливаться в требуемых местах и быть четко видимыми.

Кроме того, вице-губернатор подчеркнул важность продолжения работы в школах. В отчете PR-службы провинции Пхукет не приводится примеров подобных инициатив, однако недавно ведомство сообщало о том, что Kathu Wittaya School присоединилась к проекту Bridgestone Global Road Safety, который предполагает не только повышение осведомленности детей о безопасности на дорогах, но и непосредственное улучшение дорожной инфраструктуры у самих школ.

«Также нужны информационные кампании, чтобы повышать осведомленность водителей о последствиях недисциплинированного вождения и игнорирования правил дорожного движения», – добавил господин Родкван Йодрабам.

Чиновник подчеркнул, что муниципалитеты должны проводить такие мероприятия на ежемесячной основе и отчитываться перед Комитетом по дорожной безопасности.

Инициатива Bridgestone

Мировой производитель автомобильных шин Bridgestone реализует глобальную инициативу по повышению безопасности на дорогах Bridgestone Global Road Safety. В этом году к ней присоединились четыре тайские школы – Kathu Wittaya School на Пхукете, Nakhon Sawan School в Накхон-Саване, Khon Kaen Wittayon School 2 в Кхон-Кхэне и Samakkhi Wittayakhom School 2 в Чианг-Рае. Каждое учебное заведение направило в Бангкок двух школьников, которые прошли курс Thai Bridgestone Co., Ltd. и вернулись в свои провинции в качестве «чемпионов дорожной безопасности», которые должны распространять важные знания среди сверстников.

На Пхукете по случаю возвращения «чемпионов» была организована торжественная церемония. Администрацию провинции на ней представлял именно вице-губернатор Родкван Йодрабам.

Выступая на мероприятии, управляющий директор Thai Bridgestone Co., Ltd. Кейджи Чума рассказал, что компания ведет работу по четырем основным направлениям, стремясь сделать дороги по всему миру более безопасными и привить водителям и пешеходам ответственность.

Основные векторы Bridgestone Global Road Safety следующие:

School Based Education. Работа в целевых школах по распространению знаний о безопасности на дорогах как среди учащихся, так и среди преподавателей.

Empowerment. Подготовка «молодых чемпионов», которые также будут распространять знания о безопасности на дорогах среди сверстников.

Road Safety Assessment. Оценка выбранных школ на предмет безопасности прилегающей дорожной сети и присвоение звезд, отражающих уровень этой безопасности.

Local Engagement. Работа на местах с различными партнерами по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению ее безопасности у школ.

Kathu Wittaya School была выбрана на роль образцовой школы, которая должна подавать пример другим учебным заведениям Пхукета. Среди местных партнеров, участвующих в улучшении инфраструктуры, значится сеть автосервисов Cockpit.

Выступая на церемонии 6 мая, вице-губернатор Родкван Йодрабам позитивно оценил инициативу и подчеркнул, что опыт Kathu Wittaya School может быть масштабирован в пределах Пхукета, причем распространен не только на другие учебные заведения, но и вообще в сообществах.





