Пхукет получил вакцину Moderna, начал прививать детей вакциной Pfizer

Более 22 тыс. человек получат «бустерные» дозы вакцины Moderna в течение февраля. Первая партия препарата, заказанного административной организацией Пхукета (OrBorJor), поступила на остров. В марте ожидается еще 38 тыс. доз.

Новости Пхукета

На Пхукете начали прививать детей от пяти лет. Фото: PR Phuket

На Пхукете начали прививать детей от пяти лет. Фото: PR Phuket

На Пхукете начали прививать детей от пяти лет. Фото: PR Phuket

На Пхукете начали прививать детей от пяти лет. Фото: PR Phuket

На Пхукете начали прививать детей от пяти лет. Фото: PR Phuket

Кампания по «бустерной» вакцинации препаратом Moderna началась 8 февраля в торгово-развлекательном комплексе Central Phuket Floresta. Комментируя старт инициативы, глава OrBorJor Реват Арироб заявил: «Это хорошая новость для жителей Пхукета, которые ждали вакцину Moderna в течение долгого времени».

Вакцина была закуплена через Правительственную фармацевтическую организацию (GPO) при поддержке Красного креста.

Господин Арироб пояснил, что все полученные 22 тыс. доз уже распределены среди людей, зарегистрировавшихся на прививку препаратом Moderna через сайт PhuketMustWin. Вторая партия вакцины ожидается в следующем месяце.

«Местному населению не стоит волноваться. В марте OrBorJor откроется регистрацию на вакцинацию оставшимися 38 тыс. доз», – заявил господин Арироб.

Сделать прививку препаратом Moderna могут только тайские граждане, официально зарегистрированные в качестве жителей Пхукета.

«Единственное условие получения вакцины – наличие у человека 13-значного номера тайской карты удостоверения личности и регистрация домой книге [табьен баан] в качестве жителя Пхукета», – отметил президент OrBorJor.

Господин Арироб добавил, что получение вакцины Moderna Пхукетом стало результатом сотрудничества OrBorJor и GPO.

«Руководящий состав OrBorJor и я решили заказать 60 доз вакцины Moderna в июле прошлого года, поскольку прогнозы показывали, что ситуация с COVID-19 разрешена не будет», – заявил он.

Полученная вакцина будет использована для третьих и четвертых «бустерных» уколов.

«Пхукет был выбран правительство на роль провинции, которая будет направлять экономику к выходу из кризиса через программу Phuket Sandbox. На этом фоне OrBorJor осознает важность здоровья местных жителей и мер по предотвращению распространения болезни», – заявил господин Арироб.

«Мы всегда старались делать так, чтобы жители Пхукета были уверены в принимаемых мерах по предотвращению эпидемии COVID-19, и продолжим эту работу, пока эпидемия не закончится», – заверил господин Арироб.

Прививки для детей

Также в феврале (с 4 числа) на Пхукете начали прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет. Кампания осуществляется в Vachira Phuket Hospital, на первом этапе приоритет отдается детям из группы риска у которых коронавирусная инфекция может вызвать серьезные осложнения и тяжелое течение болезни. Как заявил вице-губернатор Пичет Панапонг, цель властей – прививать по 100 детей в день.

Детей прививают специальной версией вакцины Pfizer, поступающей в таре с оранжевыми крышками, чтобы ее можно было без труда отличить от взрослого препарата.

«Одного флакона хватает на 10 уколов, поскольку детям данного возраста нужно небольшое количество препарата, всего 0,2 мл», – отметил директор Vachira Phuket Hospital доктор Вирасак Лортхонгкхам.

«В случае с вакцинацией детей для властей Пхукета главным приоритетом являются безопасность и эффективность прививки», – добавил он.

Доктор Лортхонгкхам подчеркнул, что в первую очередь прививаются дети с врожденными и хроническими заболеваниями, а также уже переболевшие COVID-19, поскольку у них возможно развитие «определенных серьезных симптомов».

«У некоторых детей после заражения коронавирусом развивается воспаление кровеносных сосудов в различных частях тела. Эти симптомы возможны у детей, которые не были вакцинированы и переболели COVID-19», – заявил доктор Лортхонгкхам.

«Согласно собранной на данный момент данным, у детей, которые были вакцинированы до болезни, воспаление кровеносных сосудов не наблюдается. Но оно случается у детей, которые заболели непривитыми», – повторил он.

«Также оно наблюдается у заболевших COVID-19 детей с врожденными заболеваниями. Некоторых из них пришлось лечить в палатах интенсивной терапии. Я надеюсь, эта информация поможет родителям принять правильное решение относительно того, прививать ли своих детей или нет», – добавил глава Vachira Phuket Hospital.







Заместитель директора Vachira Phuket Hospital доктор Витита Джанг-Иэм добавила, что пока Пхукет получил лишь часть необходимых доз детской вакцины Pfizer.

«Пхукет получил 1950 доз вакцины, но количество детей в целевой группе превышает 30 тыс. Необходимо в первую очередь выбрать детей, которые находятся в группе риска, у которых имеются семь конкретных заболеваний. Они должны получить вакцину первыми», – заявила доктор Джанг-Иэм.

Список семи упомянутых заболеваний, которые Минздрав относит к категории представляющих особую угрозу при COVID-19, включает: хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение.

«Обычные дети [не имеющие перечисленных заболеваний] получат вакцину после того, как будет привита группа риска», – заявила доктор Джанг-Иэм.

«Эту первую группу [детей с опасными заболеваниями] мы будем прививать здесь, в больнице, на случай появления побочных эффектов после вакцинации. Для остальных детей мы можем открыть пункт вакцинации вне больницы», – добавила она.





