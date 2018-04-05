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Пхукет получил указание следить за запасами воды

Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) отдал руководству всех провинций страны следить за запасами воды в оставшиеся до начала сезона дождей месяцы.

Новости Пхукета

5 Апреля 2018 12:00:15

Озеро Банг-Вад в Кату. Фото: Royal Irrigation Department
Озеро Банг-Вад в Кату. Фото: Royal Irrigation Department

О том, что провинции получили указание следить за запасами воды, губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг сообщил на встрече с провинциальными чиновниками 4 апреля. Участие во встрече также приняли глава местного офиса DDPM Прапан Канпрасанг.

«Метеорологический департамент Таиланда (TMD) официально объявил о начале «лета» в середине февраля. Продлится оно до середины мая», – заявил губернатор.

«Людей необходимо проинформировать о том, что они должны быть готовы к засухе. Официальные лица должны круглосуточно держать на готове необходимую технику и оборудование, включая насосы и автоцистерны. Также необходимо связаться с благотворительным организациями и частными компаниями, которые могут помочь ресурсами», – добавил глава провинции.

Губернатор Плодтхонг подчеркнул, что запасы пресной воды на Пхукете находятся на достаточном уровне, так что провинция сможет продержаться до начала сезона дождей. Тем не менее профильные ведомства и местные администрации должны быть готовы действовать в случае начала засухи. В частности, в проблемных районах – если такие появятся – должны быть оперативно организованы центры раздачи воды населению.

Напомним, что главным «хранилищем» пресной воды на Пхукете является озеро Банг-Вад в Кату (10,6 млн кубометров). Северная часть острова также полагается на водохранилище Банг-Ниеу (7 млн кубометров), а Чалонг – на недавно введенное в эксплуатацию водохранилище Кхлонг-Ката (4,3 млн кубометров). Судя по спутниковым снимкам, рукотворное озеро Кхлонг-Ката уже заполнено водой, хотя официальные лица пока не подтвердили подключение водохранилища к магистралям водоснабжения.

В ноябре прошлого года «Новости Пхукета» связывались с главой местного Управления водоснабжения (PWA), который заверил корреспондента редакции, что за прошлый сезон дождей водохранилища провинции накопили достаточные запасы для того, чтобы переждать засушливый сезон без каких-либо проблем.

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