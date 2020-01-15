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Пхукет получил средства на модернизацию сети водоснабжения

Бангкок выделил Пхукету бюджет в размере 406,9 млн бат на модернизацию системы местного водоснабжения. Соответствующее заявление сделал губернатор Пхакапхонг Тавипатана на встрече с представителями профильных ведомств 15 января.

Новости Пхукета

15 Января 2020, 06:27 PM
Водохранилище Банг-Ньеу-Дам на прошлой неделе.

Водохранилище Банг-Ньеу-Дам на прошлой неделе.

Как пояснил губернатор, запрос на выделение средств был отправлен в Бангкок местным офисом Управления водоснабжения (PWA). Ведомство запросило деньги на реализацию трех конкретных проектов, сообщает PR-служба пхукетской администрации.

Первый проект – прокладка 710-миллиметровой магистральной линии от некого «источника воды» до насосной станции у водохранилища Банг-Вад и установка новых насосов, способных прокачивать 1,6 тыс. кубометров воды в час. Бюджет проекта – 48,99 млн бат.

Второй проект – прокладка магистральной линией протяженность 11,75 км из тамбона Саку к водоочистной станции в Банг-Джо. Бюджет проекта – 180 млн бат.

Третий проект – прокладка магистральной линией протяженность 21,5 км из водоочистной станции в Банг-Джо до станции у водохранилища Банг-Вад. Бюжет проекта – 178 млн бат.

Губернатор не уточнил, в какой срок должны быть завершены перечисленные проекты, но заявил, что после их реализации «система водораспределения на Пхукете будет более эффективной и проблемы перебоев с водоснабжением будут решены».

В настоящий момент пхукетский офис PWA занимается подбором подрядчиков для реализации трех указанных проектов. Глава офиса Грайсорн Махамад ожидает, что контракты будут подписаны к 1 февраля.ф

 

 

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