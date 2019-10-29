Пхукет получил распоряжение оперативно подготовить план по обеспечения жителей пресной водой

Глава Национального управления водных ресурсов (ONWR) нанес визит на Пхукет и провел встречу с представителями ведомств, ответственных за водоснабжение. Бангкокский чиновник констатировал, что существующие мощности обеспечивают лишь 85% потребностей местных жителей в водопроводной воде, и отдал распоряжение принять меры по увеличению числа используемых источников воды.

Новости Пхукета

29 Октября 2019, 11:16 AM

Генсек ONWR Сомкиат Праджамвонг посетил Пухкет. Фото: ONWR

Встреча генерального секретаря ONWR Сомкиата Праджамвонга с губернатором Пхукета и представителями ответственных за водоснабжение ведомств прошла 28 октября в здании администрации провинции.

«Этот вопрос является приоритетным для премьер-министра. Глава правительства неоднократно и совершенно ясно говорил, что не желает дефицита воды, особенно в экономически важных районах страны, таких как провинция Пхукет», – заявил господин Праджамвонг.

Представляемое Сомкиатом Праджамвонгом ведомство было создано в прошлом году по прямому распоряжению премьер-министра Праюта Чан-Очи, который сам занял пост председателя исполнительного комитета OWNR. Основные задачи ведомства – обеспечение страны водой и предотвращение чрезвычайных ситуаций, включая засухи и наводнения.

В настоящий момент главный пункт на повестке дня OWNR – дефицит пресной воды, грозящий 22 провинциям страны, включая как сельскохозяйственные регионы в материковой части Таиланда, так и ряд туристических провинций. Пхукет в данном списке также значится.

Как отметил господин Праджамвонг, около 80% пхукетских жителей полагаются на муниципальное водоснабжение. При этом имеющихся в распоряжении провинции мощности не соответствуют потребностям.

«В настоящий момент средние потребности составляют 220 тыс. кубометров воды в день или 80 млн кубометров в год, тогда как текущие мощности находятся в районе 188 тыс. кубометров в день и 68,6 в год», – констатировал господин Праджамвонг.

Таким образом, покрытие повседневных нужд Пхукета – всего лишь 85,45%.

Как объяснил господин Праджамвонг, наибольшей суммарной мощностью обладают три водоподготовительные и насосные станции провинциального отделения Управления водоснабжения (PWA), способные производить до 84 тыс. кубометров пригодной для использования воды в день. Еще 41 тыс. способны производить три станции, находящиеся в ведении муниципалитета Пхукет-Тауна. Суммарная мощность семи станций других муниципалитетов и административных организаций – 15 тыс. кубометров в день. В качестве дополнительного источника воды могут выступать около десяти находящихся в частной собственности станций, способные производить 48 тыс. кубометров в день. Простой подсчет показывает, что даже с учетом частных источников воды требуемые 200 кубометров в сутки не набираются.

«Как мы видим, объем производимой воды недостаточен для нужд людей, поэтому необходимо найти дополнительные источники», – заявил господин Праджамвонг.

Позже в выступлении перед прессой генсек ONWR отметил, что на острове достаточно самих источников, но недостаточно развита система водозабора, хранения и распределения воды. При этом решение проблемы требует комплексного подхода и централизованного учета потребностей и имеющихся ресурсов для их удовлетворения.

«Когда у нас будет ясная информация о потребностях в воде, ее можно будет суммировать, так что мы будем знать, где нужна вода и откуда ее можно взять: из водохранилища, из канала и так далее. Мы будем знать, где и в каких объемах формировать резервы на случай критической необходимости, не говоря уже о том, что подземные воды также являются одним из источников. Все это требует предварительного планирования», – заявил господин Праджамвонг журналистам.

«Необходимо сформировать пятилетний план. ONWR уже получило информацию о планах от ряда пхукетских ведомств, но некоторые из них еще не предоставили список своих предложений. Мы призываем их сотрудничать активнее. И губернатор провинции также должен участвовать в развитии интегрированного плана, чтобы потребности Пхукета в воде все же были обеспечены», – добавил он.

Всю необходимую информацию о потребностях и возможностях их удовлетворения господин Праджамвонг ожидает от Пхукета в десятидневный срок.