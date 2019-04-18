Пхукет показал худший результат по смертности на дорогах в Сонгкран

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги очередных Семи дней опасности на дорогах. По итогам праздничной недели в ДТП погибли пять человек, включая скончавшегося в последний день кампании 14-летнего подростка.

Новости Пхукета

18 Апреля 2019, 11:42 AM

Фото: Kusoldharm Foundation

Согласно итоговому отчету пхукетского офиса DDPM, за неделю с 11 по 17 апреля на острове были зарегистрированы 33 дорожные аварии, в которых погибли пять человек и еще 34 получили травмы.

Последним погибшим стал 14-летний Метхасит Маниман. Мотоцикл, на котором он находился в качестве пассажира, столкнулся с другим байком на Wichit Songkram Rd., в результате чего подросток попал под колеса автобуса. Авария произошла в 14:50 дня 17 апреля в Пхукет-Тауне.

Отчеты DDPM об итогах аналогичных кампаний предыдущих лет показывают, что нынешний Сонгкран стал худшим по числу ДТП с летальным исходом:

2019 год – 5 погибших , 33 раненых, 44 a варии;

2018 год – 1 погибший, 49 раненых, 47 aварий;

2017 год – 4 погибших, 70 раненых, 67 aварий;

2016 год – 3 погибших, 62 раненых, 57 aварий;

2015 год – 0 погибших, 58 раненых, 57 aварий;

2014 год – 1 погибший, 22 раненых, 22 aварии;

2013 год – 0 погибших (однако один человек скончался от полученных в ДТП травм уже после окончания Семи дней опасности).

Не утешительна и статистика по количеству привлеченных к ответственности нарушителей правил дорожного движения. В отчете DDPM по итогам Семи дней опасности 2019 года указывается, что полиция составила свыше 15,7 тыс. протоколов за следующие нарушения:

• 493 случая – управление не безопасным или нелегально модифицированным мотоциклом;

• 1092 случая – езда в автомобиле с непристегнутым ремнем;

• 4566 случаев – управление транспортным средством без прав;

• 328 случаев – превышение скорости;

• 471 случай – проезд на запрещающий сигнал светофора;

• 533 случая – езда по полосе встречного движения;

• 325 случаев – опасное перестроение в потоке транспорта;

• 472 случая – использование мобильного телефона за рулем;

• 501 случай – вождение в пьяном виде;

• 6955 случаев – езда на мотоцикле без шлема.

Губернатор Пхукета и другие официальные лица пока никак не прокомментировали худшие Семь дней опасности за последние годы.