Пхукет показал худший результат по смертности на дорогах в Сонгкран

Согласно итоговому отчету пхукетского офиса DDPM, за неделю с 11 по 17 апреля на острове были зарегистрированы 33 дорожные аварии, в которых погибли пять человек и еще 34 получили травмы.
Последним погибшим стал 14-летний Метхасит Маниман. Мотоцикл, на котором он находился в качестве пассажира, столкнулся с другим байком на Wichit Songkram Rd., в результате чего подросток попал под колеса автобуса. Авария произошла в 14:50 дня 17 апреля в Пхукет-Тауне.
Отчеты DDPM об итогах аналогичных кампаний предыдущих лет показывают, что нынешний Сонгкран стал худшим по числу ДТП с летальным исходом:
- 2019 год – 5 погибших, 33 раненых, 44 aварии;
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2018 год – 1 погибший, 49 раненых, 47 aварий;
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2017 год – 4 погибших, 70 раненых, 67 aварий;
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2016 год – 3 погибших, 62 раненых, 57 aварий;
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2015 год – 0 погибших, 58 раненых, 57 aварий;
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2014 год – 1 погибший, 22 раненых, 22 aварии;
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2013 год – 0 погибших (однако один человек скончался от полученных в ДТП травм уже после окончания Семи дней опасности).
Не утешительна и статистика по количеству привлеченных к ответственности нарушителей правил дорожного движения. В отчете DDPM по итогам Семи дней опасности 2019 года указывается, что полиция составила свыше 15,7 тыс. протоколов за следующие нарушения:
• 493 случая – управление не безопасным или нелегально модифицированным мотоциклом;
• 1092 случая – езда в автомобиле с непристегнутым ремнем;
• 4566 случаев – управление транспортным средством без прав;
• 328 случаев – превышение скорости;
• 471 случай – проезд на запрещающий сигнал светофора;
• 533 случая – езда по полосе встречного движения;
• 325 случаев – опасное перестроение в потоке транспорта;
• 472 случая – использование мобильного телефона за рулем;
• 501 случай – вождение в пьяном виде;
• 6955 случаев – езда на мотоцикле без шлема.
Губернатор Пхукета и другие официальные лица пока никак не прокомментировали худшие Семь дней опасности за последние годы.