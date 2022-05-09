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Пхукет пока не дождался обещанных 5 тыс. ежедневных прибытий

Иммиграционная служба международного аэропорта Пхукета не зафиксировала анонсированного удвоения зарубежных прибытий на остров после смягчения правил въезда в страну 1 мая и замены схем Test & Go и Sandbox на практически свободный въезд..

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 04:45 PM
Прибытия в международный аэропорт Пхукета. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в международный аэропорт Пхукета. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в международный аэропорт Пхукета. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в международный аэропорт Пхукета. Изображение: Phuket Info Center

Согласно последнему отчету Phuket Daily Reopening Report, за период с 1 по 8 мая остров принял 17186 тыс. пассажиров международных рейсов, прилетевших по программе No Quarantine, пришедшей на замену схемам Test & Go и Sandbox. Таким образом средний уровень прибытий по No Quarantine в мае составил 2148 человек в день. Если верить графику, составленному на основе данных Иммиграционной службы, максимальный показатель был зафиксирован 8 мая и составил 2583 человека.

При этом на фоне смягчения правил прилета в страну генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод говорил, что число зарубежных прибытий в мае должно составлять примерно 5 тыс. человек в день, то есть вдвое превышать уровень января-апреля.

«В среднем на этом месяц в расписании стоят около 27 прибыващих международных рейсов в день», – говорил господин Танод 1 мая.

«После этого число прибывающих на Пхукет туристов, как ожидается, будет не менее 5 тыс. в день», – добавлял он.

Согласно Phuket Reopening Daily Report, опубликованному 1 мая, за четыре месяца остров принял чуть более полумиллиона пассажиров из-за рубежа.

Общие прибытия в январе-апреле:

  • Апрель – 80767 пассажиров;

  • Март – 72205 пассажиров;

  • Январь и февраль – 166466 пассажиров;

  • Итого – 321438 пассажиров.

Средние суточные прибытия в январе-апреле:

  • Апрель – 2692 пассажира в день;

  • Март – 2329 пассажиров в день;

  • Январь и февраль – 2821 пассажир в день;

  • Итого – 2678 пассажиров в день.

 

 

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