Пхукет пока не дождался обещанных 5 тыс. ежедневных прибытий

Согласно последнему отчету Phuket Daily Reopening Report, за период с 1 по 8 мая остров принял 17186 тыс. пассажиров международных рейсов, прилетевших по программе No Quarantine, пришедшей на замену схемам Test & Go и Sandbox. Таким образом средний уровень прибытий по No Quarantine в мае составил 2148 человек в день. Если верить графику, составленному на основе данных Иммиграционной службы, максимальный показатель был зафиксирован 8 мая и составил 2583 человека.
При этом на фоне смягчения правил прилета в страну генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод говорил, что число зарубежных прибытий в мае должно составлять примерно 5 тыс. человек в день, то есть вдвое превышать уровень января-апреля.
«В среднем на этом месяц в расписании стоят около 27 прибыващих международных рейсов в день», – говорил господин Танод 1 мая.
«После этого число прибывающих на Пхукет туристов, как ожидается, будет не менее 5 тыс. в день», – добавлял он.
Согласно Phuket Reopening Daily Report, опубликованному 1 мая, за четыре месяца остров принял чуть более полумиллиона пассажиров из-за рубежа.
Общие прибытия в январе-апреле:
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Апрель – 80767 пассажиров;
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Март – 72205 пассажиров;
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Январь и февраль – 166466 пассажиров;
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Итого – 321438 пассажиров.
Средние суточные прибытия в январе-апреле:
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Апрель – 2692 пассажира в день;
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Март – 2329 пассажиров в день;
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Январь и февраль – 2821 пассажир в день;
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Итого – 2678 пассажиров в день.