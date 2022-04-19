Пхукет подвел итоги «семи дней опасности» на дорогах. За праздничную неделю с 11 по 17 апреля включительно на острове было зафиксировано 32 аварии, в которых погибли четыре человека, а еще 28 были госпитализированы с травмами различных степеней тяжести. Статистика хуже прошлогодней по всем показателям – во время прошлогоднего Сонгкрана за семь дней в дорожной аварии погиб один человек, травмы получил 21.

Новости Пхукета

19 Апреля 2022, 04:44 PM

Пункт дорожного контроля на Пхукете. Фото: PR Phuket

Официальные итоги недели усиленного контроля за дорожным движением были озвучены 18 апреля на совещании под председательством вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама. Участие во встрече также принимал глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпхон Кан. Именно его ведомство в течение недели формировало ежедневные отчеты о ДТП и жертвах.

Из отдельных отчетов можно узнать, что два человека погибли в авариях в округе Мыанг-Пхукет, еще один – в Таланге, последний – в Кату. Среди погибших и пострадавших мужчин было больше, чем женщин.

В течение недели на острове действовали 11 основных пунктов дорожного контроля и три второстепенных, а также 10 «сервисных пунктов», где водители могли получить помощь или просто отдохнуть.

В рамках дорожного контроля за семь дней были зафиксированы следующие основные нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:

Езда на мотоцикле без шлема – 2047 случаев;

Управление транспортом без прав – 1733;

Не пристегнутый ремень в автомобиле – 226;

Игнорирование сигналов светофора – 164;

Управление «небезопасным мотоциклом» – 121;

Езда по полосе встречного движения – 104;

Использование мобильного телефона за рулем – 88;

Опасный обгон – 58;

Превышение скорости – 51;

Вождение в пьяном виде – 41.

Итого – 4633.

В отчетах официальных лиц не приводится информация о том, какие санкции были применены к нарушителям правил дорожного движения в конкретных случаях. Стандартной практикой для перечисленных нарушений является штраф.





