Пхукет подвел итоги «семи дней опасности» на дорогах

Официальные итоги недели усиленного контроля за дорожным движением были озвучены 18 апреля на совещании под председательством вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама. Участие во встрече также принимал глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпхон Кан. Именно его ведомство в течение недели формировало ежедневные отчеты о ДТП и жертвах.
Из отдельных отчетов можно узнать, что два человека погибли в авариях в округе Мыанг-Пхукет, еще один – в Таланге, последний – в Кату. Среди погибших и пострадавших мужчин было больше, чем женщин.
В течение недели на острове действовали 11 основных пунктов дорожного контроля и три второстепенных, а также 10 «сервисных пунктов», где водители могли получить помощь или просто отдохнуть.
В рамках дорожного контроля за семь дней были зафиксированы следующие основные нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:
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Езда на мотоцикле без шлема – 2047 случаев;
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Управление транспортом без прав – 1733;
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Не пристегнутый ремень в автомобиле – 226;
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Игнорирование сигналов светофора – 164;
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Управление «небезопасным мотоциклом» – 121;
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Езда по полосе встречного движения – 104;
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Использование мобильного телефона за рулем – 88;
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Опасный обгон – 58;
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Превышение скорости – 51;
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Вождение в пьяном виде – 41.
- Итого – 4633.
В отчетах официальных лиц не приводится информация о том, какие санкции были применены к нарушителям правил дорожного движения в конкретных случаях. Стандартной практикой для перечисленных нарушений является штраф.