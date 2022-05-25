Пхукет подвел итоги программы Sandbox

За 304 дня действия программы Phuket Sandbox остров заработал на ней напрямую 28,2 млрд бат, а с учетом сопутствующих трат экономика получила 66,8 млрд.

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Открытие Таиланда для зарубежных туристов началось 1 июля 2021 года, когда была запущена программа Phuket Sanbox. Следом открылись другие изолированные зоны для приема туристов, получившие в русском языке название «песочниц», а 30 апреля 2022 года проект официально завершился с переходом на систему No Quarantine.

В понедельник, 23 мая, Операционный штаб Phuket Sandbox подвел итоги деятельности «песочницы», заявив, что за время ее существования прямые траты туристов на отдых составили 28,2 млрд бат, а всего в экономику было влито 66,8 млрд. Эти цифры оперштаб озвучил в ходе онлайн совещания с вице-премьером Супаттанапонгом Пунмичаоу. Губернатор Наронг Вунсиеу принимал участие в совещании, но официально председательствовал и докладывал его заместитель Пичет Панапонг.

Всего программа Sandbox действовала на Пхукете 304 дня, средний срок прибывания составлял восемь ночей на человека, средняя стоимость поездки – 55 тыс.

Вице-губернатор напомнил, что по программе въехать в страну могли только туристы из стран низкого риска, на въезде у всех проверяли состояние здоровья, отдых был ограничен пределами провинции и другими выделенными зонами, во всех заведениях, которые посещали туристы, действовали меры по защите от коронавирса. Осуществлялся контроль за безопасностью и во время экскурсий.

Власти провинции всегда были готовы приостановить действие программы Sandbox при возникновении вспышки коронавируса по ее причине, но этого не произошло. Кроме того, действовали меры по контролю за въезжающими на Пхукете тайскими гражданами и экспатами из других провинций.

Отдельные кластеры заражений выявлялись в ходе действия программы, но вспышки были локальными, и с ними удавалось справляться, добавил вице-губернатор Панапонг.

Параллельно продолжалась кампания по вакцинации населения Пхукета, включая лиц из группы риска 608. На этом фоне (а также с уходом «дельты» и приходом «омикрона») количество тяжелых случаев заболевания снижалось, постепенно показатель легкого или бессимптомного течения болезни начал составлять 95% от всех новых случаев.

На этом фоне снизилась нагрузка на систему здравоохранения, отпала нужда в специализированных полевых госпиталях для пациентов с COVID-19. Также уже пропала нужда в созданной специально в связи с COVID-19 клиникой Aunjai Clinic.

Вице-губернатор отметил, что параллельно с решением медицинских задач власти Пхукета занимались и вопросами социального плана, оказывая поддержку жителям провинции, которых коронавирусный кризис оставил без средств к существованию.

Как отмечается в сообщении PR-службы Пхукета, по итогам онлайн-совещания вице-премьер Пунмичаоу похвалил администрацию провинции за усилия по реализации программы Sandbox и жителей острова за то, как они встречали трудности и в итоге прошли через кризис. Также он призвал продолжать прививочную кампанию и сделать всем уже по четвертому уколу. При этом PR-служба Пхукета не пояснила, чем был вызван такой интерес вице-премьера к программе Sandbox.