Пхукет подвел итоги двух месяцев комендантского часа

Согласно отчету пхукетской полиции от 15 июня, за все время действия комендантского часа были арестованы 1995 нарушителей, однако еще пять человек не вошли в упомянутый отчет. Таким образом всего были арестованы 2 тыс. человек, заявил The Phuket News шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири. Большинство задержаний было произведено патрульными, общая статистика по полицейским участкам выглядит следующим образом:
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Пхукет-Таун – 590 человек;
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Патонг – 399;
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Вичит – 281;
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Таланг – 173;
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Карон – 155;
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Чалонг – 143;
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Кату – 79;
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Чернг-Талей – 58;
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Тха-Чат-Чай – 42;
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Саку – 38;
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Камала – 37.
Представитель пхукетского Центра по контролю за оборотом наркотиков Тхонгчай Раттанадет добавил, что подавляющее большинство нарушителей – мужчины в возрасте 30-35 лет. На их долю приходится 90% все выявленных нарушений комендантского часа.
В большинстве случаев нарушители объясняли свои действия тем, что направлялись в гости к друзьям или к подруге.
«Мы пытались объяснить, что поездку в гости можно было осуществить в другое время, но они все равно повторяли, что нарушили комендантский час именно из-за этого. К сожалению, многим людям просто не хватает здравого смысла», – констатировал господин Раттанадет.