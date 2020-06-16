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Пхукет подвел итоги двух месяцев комендантского часа

Ровно 2 тыс. человек были арестованы на Пхукете за нарушение комендантского часа в период с 3 апреля по 15 июня.

Новости Пхукета

16 Июня 2020, 11:43 AM
Пхукет подвел итоги двух месяцев комендантского часа. Арестованы ровно 2 тыс. человек. Фото: Phuket Provincial Narcotics Control Management Centre

Пхукет подвел итоги двух месяцев комендантского часа. Арестованы ровно 2 тыс. человек. Фото: Phuket Provincial Narcotics Control Management Centre

Согласно отчету пхукетской полиции от 15 июня, за все время действия комендантского часа были арестованы 1995 нарушителей, однако еще пять человек не вошли в упомянутый отчет. Таким образом всего были арестованы 2 тыс. человек, заявил The Phuket News шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири. Большинство задержаний было произведено патрульными, общая статистика по полицейским участкам выглядит следующим образом:

  • Пхукет-Таун – 590 человек;

  • Патонг – 399;

  • Вичит – 281;

  • Таланг – 173;

  • Карон – 155;

  • Чалонг – 143;

  • Кату – 79;

  • Чернг-Талей – 58;

  • Тха-Чат-Чай – 42;

  • Саку – 38;

  • Камала – 37.

Представитель пхукетского Центра по контролю за оборотом наркотиков Тхонгчай Раттанадет добавил, что подавляющее большинство нарушителей – мужчины в возрасте 30-35 лет. На их долю приходится 90% все выявленных нарушений комендантского часа.

В большинстве случаев нарушители объясняли свои действия тем, что направлялись в гости к друзьям или к подруге.

«Мы пытались объяснить, что поездку в гости можно было осуществить в другое время, но они все равно повторяли, что нарушили комендантский час именно из-за этого. К сожалению, многим людям просто не хватает здравого смысла», – констатировал господин Раттанадет.

 

 

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