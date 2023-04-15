Пхукет подтвердил вторую смерть в ДТП в праздничную неделю

Пхукетский центр по снижению аварийности сообщил о втором случае гибели человека в ДТП с начала недели усиленного контроля на дорогах. Неназванная женщина скончалась в результате дорожной аварии в Таланге в пятницу, 14 апреля. Также в отчет Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) за этот день включены 11 госпитализаций.

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Власти, как и прежде, назвали основными причинами аварий вождение в пьяном виде, превышение скорости и опасные перестроения в трафике (подрезание других транспортных средств). Не изменилась и первая тройка самых частых по выявляемости нарушений – езда без прав, езда без шлема и вождение в пьяном виде.

Всего за четыре дня компании пхукетский офис DDPM зафиксировал 34 дорожных аварии на Пхукете, в которых погибли 2 человека и получили травмы 36.

Пхукетская статистика Комитета по безопасности дорожного движения (ThaiRSC) за 14 апреля – 1 погибший и 95 пострадавших, за все четыре дня кампании – 4 смерти и 291 госпитализация. При этом о достоверности данных ThaiRSC говорит хотя бы то, что вне специальных кампаний, когда надо снижать аварийность, пхукетский офис DDPM публикует именно данные этой организации в своих ежедневных отчетах.