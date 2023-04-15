Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет подтвердил вторую смерть в ДТП в праздничную неделю

Пхукетский центр по снижению аварийности сообщил о втором случае гибели человека в ДТП с начала недели усиленного контроля на дорогах. Неназванная женщина скончалась в результате дорожной аварии в Таланге в пятницу, 14 апреля. Также в отчет Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) за этот день включены 11 госпитализаций.

Новости Пхукета

15 Апреля 2023, 11:19 AM
Пункт дорожного контроля на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Статистика DDPM по дорожным авариям за 14 апреля. Фото: PR Phuket

Статистика DDPM по дорожным авариям за 14 апреля. Фото: PR Phuket

Статистика ThaiRSC по дорожным авариям за 14 апреля. Фото: ThaiRSC

Статистика ThaiRSC по дорожным авариям за 14 апреля. Фото: ThaiRSC

Власти, как и прежде, назвали основными причинами аварий вождение в пьяном виде, превышение скорости и опасные перестроения в трафике (подрезание других транспортных средств). Не изменилась и первая тройка самых частых по выявляемости нарушений – езда без прав, езда без шлема и вождение в пьяном виде.

Всего за четыре дня компании пхукетский офис DDPM зафиксировал 34 дорожных аварии на Пхукете, в которых погибли 2 человека и получили травмы 36.

Пхукетская статистика Комитета по безопасности дорожного движения (ThaiRSC) за 14 апреля – 1 погибший и 95 пострадавших, за все четыре дня кампании – 4 смерти и 291 госпитализация. При этом о достоверности данных ThaiRSC говорит хотя бы то, что вне специальных кампаний, когда надо снижать аварийность, пхукетский офис DDPM публикует именно данные этой организации в своих ежедневных отчетах.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Два человека задержаны за торговлю марихуаной без лицензии
Власти Паклока выпустили памятку о пожарной безопасности на фоне продолжающихся возгораний
Pearl Center доставил 7 человек в больницы после аварий в Сонгкран
Полиция арестовала двух тайцев, пытавшихся избежать досмотра в Раваи
Отельный работник убит на Пхукете в Сонгкран
Полиция предупреждает о штрафах за слишком буйное празднование Сонгкрана
Пхукет отметил Сокнгран без смертей на дорогах
Полиция Таиланда напоминает о важности мотошлемов
Пхукет зарегистрировал первую смерть в ДТП на острове за праздничную неделю
Полиция просит не обливать мотоциклистов на дорогах в Сонгкран
Власти Пхукета грозят туристам неудобствами при пользовании нелегальными такси
Тайские госведомства закрываются до 18 апреля в связи с Сонгкраном
Пхукет зафиксировал восемь пострадавших в ДТП в первый день контроля на дорогах
Спасатели Pearl Center совершили за выходные восемь выездов на мотоциклетные ДТП
Неделя усиленного контроля на дорогах началась на Пхукете

 

SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 