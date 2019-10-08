Пхукет почтит память Пхумипона Адульядета традиционными церемониями и субботником

Памятные мероприятия начнутся в 7:00 утра, когда у здания администрации провинции соберутся 89 буддитских монахов, которым официальные лица и представители общественности вручат подношения.
На 8:00 утра запланирована церемония возложения венков к портрету девятого Короля из династии Чакри в зале собраний и массовых мероприятий пхукетского кампуса университета Раджабхат (Phuket Rajabhat University).
В 11:00 начнется субботник в Пхукет-Тауне. Жители провинции вместе с официальным лицами очистят от мусора русло канала Тха-Крэнг и прилегающие территории.
Наконец, на 18:30 вечера запланирована свечная церемония в университете Раджабхат.
Церемонии 13 октября предусматривают традиционный для таких случаев дресс-код. В частности, от госслужащих требуется ношение парадной формы, от сотрудников государственных предприятий, волонтерских организаций, а также школьников и студентов – форменной одежды с соответствующими логотипами.
Добавим, что на 18 и 23 октября запланированы еще два волонтерских дня. В первом случае субботники пройдут в учреждениях культа, таких как буддистские храмы. Во втором случае волонтеры примут участие в приведении в порядок уличных кабелей.