Пхукет почтит память Пхумипона Адульядета традиционными церемониями и субботником

Вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай провел совещание, посвященное подготовке к Дню памяти Рамы IX. По итогам встречи была озвучена программа мероприятий, которые пройдут на острове 13 октября.

Новости Пхукета

8 Октября 2019, 05:59 PM

Фото: Phuket PR Department

Памятные мероприятия начнутся в 7:00 утра, когда у здания администрации провинции соберутся 89 буддитских монахов, которым официальные лица и представители общественности вручат подношения.

На 8:00 утра запланирована церемония возложения венков к портрету девятого Короля из династии Чакри в зале собраний и массовых мероприятий пхукетского кампуса университета Раджабхат (Phuket Rajabhat University).

В 11:00 начнется субботник в Пхукет-Тауне. Жители провинции вместе с официальным лицами очистят от мусора русло канала Тха-Крэнг и прилегающие территории.

Наконец, на 18:30 вечера запланирована свечная церемония в университете Раджабхат.

Церемонии 13 октября предусматривают традиционный для таких случаев дресс-код. В частности, от госслужащих требуется ношение парадной формы, от сотрудников государственных предприятий, волонтерских организаций, а также школьников и студентов – форменной одежды с соответствующими логотипами.

Добавим, что на 18 и 23 октября запланированы еще два волонтерских дня. В первом случае субботники пройдут в учреждениях культа, таких как буддистские храмы. Во втором случае волонтеры примут участие в приведении в порядок уличных кабелей.