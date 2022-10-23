Пхукет почтил память Рамы V

В воскресенье, 23 октября, на Пхукете прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Короля Чулалонгкорна, глубоко уважаемого всей страной правителя-реформатора Рамы V.

Новости Пхукета

День Короля Чулалонгкорна на Пхукете в 2022 году. Фото: PR Phuket

День Короля Чулалонгкорна на Пхукете в 2022 году. Фото: PR Phuket

День Короля Чулалонгкорна на Пхукете в 2022 году. Фото: PR Phuket

День Короля Чулалонгкорна на Пхукете в 2022 году. Фото: PR Phuket

День Короля Чулалонгкорна на Пхукете в 2022 году. Фото: PR Phuket

День Короля Чулалонгкорна на Пхукете в 2022 году. Фото: PR Phuket

День Короля Чулалонгкорна на Пхукете в 2022 году. Фото: PR Phuket

Официальные лица во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу возложили цветы к памятнику Королю Чулалонгкорну в Пхукет-Тауне.

Государственные служащие по случаю праздника были в парадных белых мундирах. На многих женщинах, которым по службе не положены мундиры, были розовые платья, поскольку именно этот цвет соответствует цвету дня рождения Короля Чалонгкорна. Розовый доминировал и в цветочных гирляндах.

Будущий пятый монарх из династии Чакри родился 20 cентября 1853 года, а ушел из жизни 23 октября 1910 года. Король Чалонгкорн прославился как великий реформатор, при котором в Сиаме было отменено рабство и были проведены другие решительные реформы, коснувшиеся многих сфер жизни страны.

В частности, при Раме V страна перешла на существующие сейчас денежную систему европейского образца, перестроила государственное управление и административное устройство на современный лад, модернизировала вооруженные силы.

Именно при Раме V молодых членов сиамской знати начали отправлять на учебу в западные страны. Одновременно политика Короля Чулалонгкорна обеспечила сохранение независимости Сиама, который так и не стал колонией ни одной из европейских держав.

Поскольку День Чулалонгкорна выпал в этом году на воскресенье, следующий понедельник (24 октября) будет нерабочим днем. Закрыты будут все офисы государственных ведомств, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и другие.

Основные отделения тайских банков тоже будут закрыты. Получить банковские услуги можно будет в отделениях при торговых центрах.