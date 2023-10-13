Пхукет почтил память Рамы IX

На Пхукете прошли торжественные мероприятия в честь Короля Пхумипона Адульядета Великого, девятого монарха из династии Чакри, правившего Таиландом на протяжении 70 лет и превратившего Королевство в одну из ведущих стран Юго-Восточной Азии. Всенародно любимый Король ушел из жизни 13 октября 2016 года, и этот день теперь является в стране национальным днем памяти Рамы IX. С этого года официальное название даты – День Наваминдра Махарат, то есть День Величайшего Девятого Короля.

Новости Пхукета

Торжественные мероприятия в память о Раме IX на Пхукете в 2023 году. Фото: PR Phuket

Торжественные мероприятия в память о Раме IX на Пхукете в 2023 году. Фото: PR Phuket

Торжественные мероприятия в память о Раме IX на Пхукете в 2023 году. Фото: PR Phuket

Торжественные мероприятия в память о Раме IX на Пхукете в 2023 году. Фото: PR Phuket

Торжественные мероприятия в память о Раме IX на Пхукете в 2023 году. Фото: PR Phuket

Торжественные мероприятия в память о Раме IX на Пхукете в 2023 году. Фото: PR Phuket

Торжественные мероприятия в память о Раме IX на Пхукете в 2023 году. Фото: PR Phuket

Традиционные мероприятия в честь Рамы IX включали возложение венков к портрету Короля, буддистскую молитву и вручение подношений монахам. Первая часть проходила в зале собраний Phuket Provincial Hall, вторая – во внутреннем дворе. Одновременно дань уважения Королю Пхумипону Великому отдавали по всей всей стране.

Пхумипон Адульядет родился в американском городе Кембридж в штате Массачусетс 5 декабря 1927 года. Родителями будущего монарха были Его Королевское Высочество Принц Махидол Адульядет (учившийся тогда в Гарварде) и Ее Королевское Высочество Принцесса Сринагариндра. В Таиланд Пхумипон Адульядет приехал в 1928 году, когда Принц Махидол получил диплом американского университета.

Будущий правитель страны получил начальное образование в Бангкоке, после чего продолжил учебу в Швейцарии. Во время пребывания в Европе Его Величество часто посещал Париж, где и познакомился со своей будущей супругой. Мом Раджавонг Сирикит Китиякара, которая вышла замуж за Пхумипона Адульядета в 1950 году, была дочерью посла Таиланда во Франции.

У супругов родились четверо детей, один сын и три дочери: правящий сейчас Король Маха Вачиралонгкорн, Принцесса Убонратана Рачаканья, Принцесса Сириндхорн и Принцесса Чулабхорн Валаялаксана.

9 июня 1946 года – после смерти старшего брата, Короля Ананды Махидола (Рамы VIII) – Пхумипон Адульядет занял трон. За время правления Рама IX завоевал искреннюю любовь и глубочайшее уважение всего тайского народа.

Пхумипон Адульядет разработал идею общенациональной ирригационной системы и более 3000 проектов по развитию сельскохозяйственных земель. Во время финансово-экономического кризиса 1997-98 годов Король Таиланда создал учение экономической самодостаточности, на котором основывалась политика пост-кризисных правительств страны (подробнее о Королевских проектах читайте здесь).

Вступая на трон Его Величество пообещал «править праведно на благо и счастье народа Сиама» и за годы правления объездил всю страну, меняя жизнь людей во всех уголках Королевства, которые посещал (об одном из визитов на Пхукет читайте здесь).

Король был талантливым джазовым музыкантом и фотографом. Еще одним из увлечений Его Величества являлся яхтенный спорт. Ежегодно на Пхукете проходит парусная регата, известная как Кубок Короля.

В 2019 году Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн официально утвердил именование своего отца Пхумипоном Адульядетом Великиим. В 2023 году новое именование получил День Пхумипона Адульядета – теперь 13 октября отмечается как День Наваминдра Махарат. День рождения Рамы IX – 5 декабря – празднуется в Таиланде как национальный День отца.