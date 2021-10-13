Пхукет почтил память Рамы IX

Руководство провинции Пхукет во глава с губернатором Наронгом Вунсиеу провело церемонию в память о Короле Пхумипоне Великом (Раме IX), ушедшем из жизни пять лет назад.

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Пхумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года в больнице Siriraj Hospital. Монарху было 89 лет. В настоящий момент 13 октября имеет статус мемориального дня в Таиланде.

Сегодня утром губернатор Вунсиеу и другие официальные лица в парадной униформе возложили венки к портрету Рамы IX. Также были произнесены речи, посвященные деяниям и свершениями монарха за 70 лет правления Королевством.

Прозвучали слова о мудрости правителя и его любви к своему народу. Также было отмечено наследие Рамы IX в виде философии ответственной экономики, которой он следовал на протяжении своего правления.





