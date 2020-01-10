В ходе недельной кампании по усиленному контролю на дорогах на Пхукете была зафиксирована одна смерть в результате ДТП, однако местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) до сих пор не скорректировал свой итоговый отсчет и продолжает утверждать, что на острове в период с 27 декабря по 2 января никто не погиб.

Новости Пхукета

10 Января 2020, 03:55 PM

Пхукет по-прежнему не признал смерть женщины в ДТП в новогоднюю неделю. Фото: DDPM

Информация о гибели человека в дорожной аварии 1 января появилась в тот же день на сайте Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), однако ни в отчете пхукетского офиса DDPM за тот день, ни в итоговом отчете за неделю это отражено не было.

В ответ на вопрос The Phuket News и «Новостей Пхукета», один из администраторов сайта ThaiRSC заверил, что никакой ошибки в их статистике нет. Информация о гибели 43-летней Тханапхом Масали поступила в организацию из Vachira Hospital в 3:00 ночи 1 января. Женщина скончалась в результате столкновения двух мотоциклов, на одном из которых находилась в качестве пассажирки. Авария произошла на Phrabaramee Rd. в Патонге.

Впрочем, пхукетский офис DDPM гибель госпожи Масали до сих пор не признал. В беседе с The Phuket News в среду, 8 января, глава офиса Прапан Канпрасанг заявил, что «не имеет понятия о том, кто погиб в тот день». При этом редакция The Phuket News передала господину Канпрасангу информацию ThaiRSC еще 3 января.

«Я еще не получал из больниц никакой уточненной информации о раненых и погибших в авариях. Эти данные поступят после окончания заключительной фазы кампании 1 февраля. Тогда мы получим уточненные данные», – заявил господин Канпрасанг.

«Никаких изменений в итоговый отчет не вносилось. Количество погибших за неделю с 27 декабря по 2 января остается нулевым», – заявил господин Канпрасанг.

Примечательно, что информация непосредственно о дорожной аварии, в которой погибла госпожа Масали, имеется в отчете пхукетского офиса DDPM за 1 января. В документе описаны обстоятельства ДТП, но нет ни слова о том, что женщина погибла.

Согласно отчету DDPM, мотоциклом управлял 20-летний Кингфа Йойям. И водитель, и его пассажирка были пьяны и ехали без шлемов. Госпожа Масали получила тяжелую травму головы и к прибытию спасателей была без сознания. После аварии ее доставили в Patong Hospital, а затем перевели в Vachira Hospital.

Отметим, что в пхукетском офисе Минздрава корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердили, что больницы действительно должны прислать в DDPM уточненную информацию в течение месяца с момента окончания недели усиленного контроля.





