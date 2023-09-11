Пхукет пешком. Известные и неизвестные пляжи Раваи

Последний год порядком освежил русскоязычное сообщество русскоязычных экспатов Пхукет, принеся много новых экспатов, которые с чистого листа открывают для себя остров, знакомясь с местной культурой, обычаями и законами. Впрочем, то же самое можно сказать и о туристах. Среди гостей множество людей со свежим взглядом, позволяющим увидеть те прелести провинции, о которых старожилы давно забыли. Именно для таких людей, готовых делиться личным опытом знакомства с островом, мы запустили колонку «Пхукет пешком». Открывает серию текст Диана Серегиной о пляжах Раваи в 2023 году.

Новости Пхукета

Раваи – cамая южная часть Пхукета, утопающий в лиановых лесах уголок острова с извилистыми дорогами, где можно вдоволь отдохнуть от городской суеты. Как известно, немало здесь и пляжей: мне посчастливилось побывать на трех, но знаю, что их здесь больше, и каждый неповторим.

Взглянув на Раваи по навигатору, увидела, что есть одна главная дорога, огибающая южную оконечность острова, и следуя по ней можно побывать сразу на трех пляжах. Так я и поступила.

Раваи-Бич

Старт я взяла с набережной, вдоль которой простирается пляж Раваи. Променад у воды укладывается в 25 минут, а начать или закончить его можно на пирсе, далеко уходящем в море пирс. В один из дней я разговорилась на нем с иностранцем-пенсионером, который там рыбачил. На телефоне он мне показал свои фотографии с трофеями: камбалой и другими довольно большими рыбами. А на вопрос, как в целом здесь рыбалка, ответил: «Sometimes good, sometimes no good». Рядом, кстати, находится рынок морепродуктов, где улов всегда «good» и всегда много иностранцев

С раннего утра пляж Раваи манит своей бирюзовой водой, завораживающими видами островов, до которых что называется, рукой подать, и чередой рыбацких лодок разной длины. Но периодически на пляже происходят сильные отливы, из-за чего его становится не узнать: настолько отлив отодвигает линию воды. Этим природным явлением не перестаешь восхищаться, особенно, когда нет дождей. Если в прилив многочисленные рыбацкие лодки медленно покачиваются на воде, то в отлив лежат на дне. И уже не слышно тайца, ненавязчиво предлагающего за небольшую плату прокатиться до близлежащего острова. Затем вода постепенно начинает возвращаться. Множество журчащих ручейков, накатывающие маленькие волны – трогательное зрелище. Пляж вновь оживает.

В темное время суток на некоторых лодках включают иллюминацию, чтобы туристы не забывали, что уже утром они могут прокатиться до близлежащих островов.

Отличительной особенностью Раваи-Бич является то, что на нем не встретить купающихся. Моря не располагает к плаванию, но зато здесь уютно посидеть в тени величественных казуариновых деревьев, наслаждаясь видами и пением птиц, а, при необходимости, воспользоваться пешей доступностью супермаркетов, баров, ресторанов морепродуктов, салонов спа-процедур. А еще на этом пляже любят собираться отдыхать семьями местные жители.

Януи

Следующий пляж, на который я отправилась, называется Януи или Януй. На своем пути я повстречала такого же пешего туриста, но шедшего с в сторону Раваи-Бич (который, кстати, тоже произносится как Равай). Мы обменялись впечатлениями. Я слышала, что на Януий ездят, чтобы полюбоваться подводным миром Андаманского моря. Мой собеседник это подтвердил, и сказал, что там очень живописно и у многих отдыхающих есть маски для ныряния. А если их нет, то можно арендовать.

Дорога до Януи то круто взмывает вверх, то ведет вниз. Приходится немало спускаться и поднимать, но зато по сторонам открываются живописные виды на джунгли и морские просторы, а в какой-то момент – обзор и на сам пляж. Сверху видно, что его дно каменистое, но есть песчаная коса, на которой и сосредоточены отдыхающие. Перед входом на пляж – бары, магазины, макашницы, парковка.

Пляж Януи располагается в уютной бухте, по краям которой находятся холмы, покрытые буйной растительностью. Прибрежную линию делит на две части каменный холм, уходящий в море. Я попробовала просто походить по каменным развалам у подножья,но более смелые забираются на высоту, откуда хорошо виден небольшой остров неподалеку и пляж Най-Харн.

Я присмотрела на Януи флажки, обозначающие места для купания: они как раз были у той песчаной косы, которую увидела с горы. Отсюда заходят в воду и те, кто приезжает на пляж для занятий сноркелингом (плаванием с маской и дыхательной трубкой) и каякингом (прогулками на одноместных или двухместных гребных лодках). Сильных волн на пляже нет, но течение не дает расслабиться

Зайдя купаться в море, я разговорилась с филиппинкой, что здесь несложно: неширокая песчаная коса держит купающихся на небольшом друг от друга расстоянии. Узнав, что я из России, она напела: «Калинка, калинка...».

Для меня было неожиданностью услышать русскую народную песню от совсем незнакомого мне человека да еще и в море за рубежом. Это тронуло до глубины души и я, конечно, подпела известную русскую мелодию.

Собеседница рассказала, что путешествует со своим мужем, дизайнером по профессии. Она поделилась, что даже та немногочисленная публика, которая приходит отдохнуть на пляж Януи, для нее – многолюдно. И рассказала про еще один маленький пляж, который находится поблизости и называется Ао-Сен.

Най-Харн

С Януи я направилась на самый известный Най-Харн, расстояние до которого – всего пара километров, но по горному серпантину. В середине пути встречается достопримечательность – экспериментальная ветряная электростанция со смотровой площадкой, откуда, как на ладони, просматриваются пляжи Най-Харн и Януи.

Рядом с самим Най-Харном раскинулось озеро, по периметру которого установлены скамейки, а в ночное время суток зажигаются уличные фонари. Местные спортсмены облюбовали этот периметр и совершают вокруг пробежки. Ближе к середине водоема – остров, на котором произрастают величественные деревья. Это главный общественный парк Раваи.

Также возле Най-Харна располагается буддистский храм, а прямо перед входом – круглая площадь со скульптурой в центре. Най-Харн – это пляж, где волны есть всегда, но дно без камней. Именно на него нужно идти тем, кто хочет, чтобы его как следует подкинула волна, кто любит нежиться в морской пене. Зайдя в воду, надо следить за течением: оно тут ощутимое, будьте осторожны.

Именно на этом пляже я прочувствовала тепло, нежность Андаманского моря, и влюбилась в него! Следующие одна за другой высокие волны, бирюзовая вода, белый мелкий песок – сюда идут чтобы вдоволь накупаться. Наслаждаются водой подолгу, упиваются волнами. Детей-подростков на берег и вовсе не дозваться.

Инфраструктура у пляжа тоже развитая: здесь есть череда лотков с фруктами и принадлежностями для купания, организованы стоянки тук-туков и такси. С пляжа открывается вид на острова, иногда мимо проходят морские суда и парусные яхты, хорошо просматривается гора с ветряками. На пляже расставлены флажки, обозначающие зоны для купания, отдельно флажками обозначено место для серфинга.

Ао-Сен

От отеля The Nai Harn на дальнем краю пляжа начинается дорога на крошечный пляж Ао-Сен, о котором мне рассказала упомянутая филиппинка. Дойти пешком можно за 15 минут, причем путь особенно понравится тем, кто любит живописные виды и извилистые тропы. Одна сторона дороги – словно смотровая площадка, с которой, как на ладони, видны Най-Харн и Януй. С другой стороны – круто поднимающаяся вверх гора, у которой примостились тайские домики с палисадниками.

Ао-Сен – совсем небольшой пляж, расположенный, как следует из названия, в бухте. Главная его достопримечательность – множество огромных валунов, самых разных по форме и размеру. Природа щедро одарила ими этот пляж, причем гармонично расположила. Готовый сюжет для художника.

Исполинские камни Ао-Сена представились мне космическими ботами, решившими передохнуть на пляже, где им так понравилось, что они в итоге задержались. А еще один из валунов имеет форму, как мне кажется, морского суда. В глубине пляжа можно отыскать пласты из камней, напоминающие сошедшую с горы застывшую лаву в форме лестницы.

В мой визит на Ао-Сене почти не было отдыхающих. Скорее всего, это связано с тем, что дно у моря здесь каменистое, хотя в одной части пляжа место для купания все же есть и даже про периметру плавают буйки, но волны интенсивные. Песок здесь желтого цвета, чистый, изредка встречаются намытые волнами кораллы белого цвета. Пляж можно назвать диким: пункта спасателей на нем нет, до ближайших баров придется пройтись. Сюда приходят побыть наедине с собой, приходят за романтикой.

Идущая вдоль Ао-Сена дорога ведет уже в сторону Карона и приглашает к дальнейшему путешествию по южному Пхукету. Я слышала, что там есть еще один секретный пляж и смотровая площадка на самой вершине горы. Пешая дорога явно будет нелегкой затеей, но так даже интересней.

– Диана Серегина