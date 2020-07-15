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Пхукет переживает худший кризис на рынке труда

Пандемия коронавируса и приостановка международного туризма нанесли сокрушительный удар по экономике Пхукета, оставив без заработка огромное число людей. При этом из-за особенностей структуры местного рынка труда даже подсчитать число пострадавших представляется затруднительным.

Таньялак Сакут

15 Июля 2020, 11:25 AM
Пхукет переживает худший кризис на рынке труда. Фото: Таньялак Сакут

Пхукет переживает худший кризис на рынке труда. Фото: Таньялак Сакут

Глава пхукетского офиса Департамента трудоустройства (РРЕО) Санти Нантасуван в беседе с The Phuket News отметил, что по состоянию на середину июля официально зарегистрированы в качестве безработных были свыше 6,3 тыс. человек, тогда как в списке вакансий ведомства имелось лишь 276 позиций. Это рекордный показатель числа безработных.

Господин Нантасуван прямо заявил, что в настоящий момент Пхукет переживает худший кризис на трудовом рынке. Как отметил глава РРЕО, речь может идти о 10 тыс. безработных, не считая людей из других провинций, лишившихся работы на Пхукете и вернувшихся домой. Таких только по официальным данным не менее 30 тыс. Впрочем, все эти цифры могут не отражать реальное положение дел.

«Многие люди вернулись в родные провинции, что не позволяет с точностью сказать, сколько людей лишились работы на Пхукете из-за сложившейся ситуации», – развел руками господин Нантасуван.

Имеющиеся сейчас вакансии – это преимущественно низкооплачиваемый труд, но господин Нантасуван призвал безработных соглашаться на любые предложения, включая работу в соседних провинциях.

«Я хотел бы, чтобы безработные люди не боялись браться за вакансии, отличающиеся от их прежнего опыта, и соглашались на работу в ближайших провинциях, таких как Пханг-Нга и Краби. Также на острове запускаются курсы развития трудовых навыков, на которых можно пройти подготовку в расчете на лучшую работу в дальнейшем», – добавил он.

20 августа РРЕО планирует провести ярмарку вакансий в комплексе Baan & Beyond напротив Central Festival. Как отметил господин Нантасуван, уже свыше 30 компаний подтвердили намерение участвовать в ней. Впрочем, выбор предложений будет ограничен, поскольку туристическая отрасль к работе пока не вернулась. Снятие запрета на работу баров и клубов также не принесло владельцам этих заведений особой пользы, поскольку их клиентурой тоже в значительной мере были отдыхающие.

Согласно данным пхукетского офиса Департамента развития бизнеса, с января на острове официально закрылись свыше сотни компаний с суммарным зарегистрированным капиталом в 237 млн бат.

Как указывает президент Торговой палаты Пхукета (РСС) Тханусак Пхунгдет, за экономическими проблемами следуют и социальные.

«Уровень преступности и число самоубийств будут расти», – печально констатировал господин Пхунгдет в беседе с The Phuket News.

Более месяца назад президент РСС обратился к правительству с запросом на продление социальных выплат лицам, пострадавшим от экономических последствий пандемии. Никакого ответа до сих пор получено не было, а изначальные три месяца действия программы истекли 30 июня.

«Это очень важная вещь для людей, живущих и работающих на Пхукете. Страдает не только бизнес, страдают обычные люди, обычные работники», – в очередной раз подчеркнул господин Пхунгдет.

«Пхукет не похож ни на одну другую провинцию. В других местах есть разные отрасли, генерирующие доход, такие как сельское хозяйство и промышленное производство. На Пхукете этого нет. Мы полагались и полагаемся на туристов, причем не просто туристов, а именно гостей из-за рубежа. Влияние внутреннего туризма на туристическую отрасль Пхукета всегда было относительно небольшим», – констатировал он.

Господин Пхунгдет вновь отметил, что Пхукет требует к себе особого подхода со стороны правительства.

«Пхукет отличается даже от Паттайи, привлекающей толпы тайских туристов. Пхукет не похож на Паттайю. Там они могут работать с разными внутренними туристическими направлениями. Когда заходит дело о бюджетном отдыхе, тайцы не ездят далеко от своих провинций. А Паттайя находится рядом с Бангкоком, да и население Исана предпочитает отдыхать на восточном берегу Сиамского залива, не на Пхукете», – заявил глава РСС.

Еще одно следствие отсутствия рабочих мест на острове – отток кадров в другие регионы страны.

«Вернуть их после возобновления туризма будет непросто, Пхукету грозит нехватка квалифицированного персонала для работы в индустрии гостеприимства и туристическом бизнесе», – указал господин Пхунгдет.

Также глава РСС отметил, что намерен встретиться с губернатором и обсудить с тот запрос на оказание социальной поддержки, который ранее был направлен правительству.

Отметим, что по данным на июнь потери Пхукета от пандемии (упущенная выручка) оценивались в 280 млрд бат.

 

 

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