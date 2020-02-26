Пхукет пересчитал погибших в авариях в новогоднюю неделю

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) уточнил данные о количестве жертв дорожных аварий в период с 27 декабря по 2 января и направил в Бангкок финальный отчет об итогах так называемых «Семи дней опасности на дорогах». Завершить опасный период без смертей провинции все-таки не удалось.

26 Февраля 2020, 04:02 PM

В беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса DDPM заявил, что новых пересмотров отчета не планируется. Фото: Phuket PR Department

Согласно итоговому отчету пхукетского офиса DDPM, дорожные аварии в новогоднюю неделю усиленного контроля унесли жизни четырех человек – двух граждан Таиланда, датчанина и мужчины не установленной азиатской национальности.

При этом официально погибшим в течение «Семи дней опасности» значится только один человек (в эту категорию попадают люди, умершие непосредственно в дни кампании). Три других, согласно отчету, скончались от полученных травм уже после завершения недельной кампании. В качестве получивших травмы в финальной версии отчета значатся 54 человека.

«Единственный погибший в течение семи дней – гражданин Таиланда Понгмет Чантхакхат, пострадавший 28 декабря в ДТП на Wichit Songkram Rd. После аварии его госпитализировали, а затем перевели в больницу провинции Сонгкхла, где он скончался 30 декабря», – заявил новый глава пхукетского офиса DDPM Сопхон Тхонгсай.

«Мы получили информацию о его смерти уже после окончания «Семи дней опасности». Менять информацию в изначальном отчете [согласно которому никто не погиб] было уже поздно», – добавил господин Тхонгсай.

После окончания «Семи дней опасности» также скончались 63-летний датчанин Ким Нильсен (28 декабря пешехода сбила машина, 9 января он умер от полученных травм) и неустановленный мотоциклист (31 января его сбил пикап, 9 января он умер в больнице).

Также погибшей после конца «Семи дней опасности» значится гражданка Таиланда Тханапхорн Масали, пострадавшая в ДТП на Phrabaramee Rd. в Патонге 1 января и, согласно отчету DDPM, умершая в больницу 4 января. Однако в данном случае информация из отчета расходится с данными Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), который еще 1 января сообщил о смерти госпожи Масали. В комитете пояснили, что о смерти женщины им сообщила больница Vachira Hospital, куда ее доставили после аварии.

Еще 3 января редакция The Phuket News передала информацию ThaiRSC в пхукетский офис DDPM, но там заявили, что ничего о смерти госпожи Масали не знают, хотя сам факт ДТП в Патонге ведомство зафиксировало.

В уточненном отчете DDPM смерть госпожи Масали была признана, однако по некой причине датирована 4 января, когда «Семь дней опасности» уже завершились. В итоге финальный отчет DDPM фиксирует только одну смерть непосредственно в течение кампании (гибель господина Понгмета), а ThaiRSC – две смерти (гибель господина Понгмета и гибель госпожи Масали).

В беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса DDPM заявил, что новых пересмотров отчета не планируется.

«Я не знаю, откуда ThaiRSC получил информацию, но я могу подтвердить, что единственный погибший – мужчина. Эта информация была получена от пхукетского офиса Минздрава», – заявил господин Тхонгсай.

«Наша информация подтверждена их отчетов, и этот отчет уже уже заверен губернатором Пхукета», – добавил он.