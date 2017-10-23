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Phuket Palate: Эпизод 2

Дата/Время начала: 4 Ноября 2017 19:00:00 - 4 Ноября 2017 22:00:00


Chalong Bay и Firefly объединяют усилия, чтобы подарить гурманам острова второй вечер гастрономии Phuket Palate. Ждем вас на ромовой фабрике Chalong Bay Distillery для знакомства с изысканными блюдами шефа Белинды из The Pavilions Phuket. Начало в 19:00.  Стоимость 1100 бат включая приветственный коктейль, канапе, закуски, основные блюда и десерт. Заказ билетов по телефону 093 583 7322 и электронной почте contact@chalongbayrum.com
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Ванида Московитц-Легрейн
Адрес : 14/2, Moo 2, Palai 2, T.Chalong
телефон : 0935837322
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