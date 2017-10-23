Phuket Palate: Эпизод 2 Дата/Время начала: 4 Ноября 2017 19:00:00 - 4 Ноября 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Chalong Bay и Firefly объединяют усилия, чтобы подарить гурманам острова второй вечер гастрономии Phuket Palate. Ждем вас на ромовой фабрике Chalong Bay Distillery для знакомства с изысканными блюдами шефа Белинды из The Pavilions Phuket. Начало в 19:00. Стоимость 1100 бат включая приветственный коктейль, канапе, закуски, основные блюда и десерт. Заказ билетов по телефону 093 583 7322 и электронной почте contact@chalongbayrum.com КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Ванида Московитц-Легрейн Адрес : 14/2, Moo 2, Palai 2, T.Chalong телефон : 0935837322 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт