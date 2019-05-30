Пхукет озвучил программу мероприятия в честь дня рождения Королевы

Администрация Пхукета озвучила программу мероприятий в честь дня рождения Ее Величества Королевы Сутхиды. День рождения Королевы (3 июня) является в Таиланде национальным праздником.

Новости Пхукета

30 Мая 2019, 03:10 PM

Фото: NNT

Основные мероприятия в честь 41-летия Ее Величества пройдут 3 июня, непосредственно в день рождения Королевы Сутхиды.

На совещании 29 мая вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг пригласил всех желающих посетить 3 июня здание администрации провинции и оставить записи в книге поздравлений.

Программа мероприятий в здании Provincial Hall начнется в 7:00 утра, когда состоится религиозная церемония с участием 41 буддистского монаха и послушника. Книги поздравлений будут вынесены в 8:30 утра, оставить в них записи можно будет вплоть до 16:30. На 19:00 в Provincial Hall запланирована традиционная свечная церемония.

Также, согласно традиции, в честь дня рождения Королевы жители страны посвятят себя добрым делам. В частности, муниципалитет Чернг-Талей запланировал уборку канала в Банг-Тао, а пхукетский офис Красного креста призвал доноров сдать кровь в мобильной клинике при Provincial Hall. Кроме того, в районе пхукетского Аквариума запланирован выпуск в море 1 млн мальков лобстеров.

Многие государственные и частные компании проведут в честь дня рождения Королевы свои собственные мероприятия. Улицы и дороги острова, а также здания государственных учреждений будут украшены флагами и лентами желтого и фиолетового цветов. Участников церемоний 3 июня также просят надеть желтое.