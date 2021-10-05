Пхукет озвучил правила въезда по визе по прибытию

Объявление в графическом формате было опубликовано пхукетскими властями вечером 4 октября, однако никакими детальными пояснениями оно не сопровождалось. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и Министерство туризма ничего по данной теме не говорили.
Объявление озаглавлено как «Требования для прибывающих по программе Phuket Sandbox, кто желает подать на визу по прибытию (VoA)» и содержит пошаговую инструкцию для туристов.
1. Перед полетом в Таиланд убедитесь, что вам одобрен сертификат на въезд (СОЕ). Требуется бумажная версия. Подать заявление на СОЕ для визы по прибытию можно по сслыке https://coethailand.mfa.go.th
2. По прибытию скачайте мобильное приложение
3. Будьте готовы к проверке документов в центре охраны здоровья и карантина в международном аэропорту Пхукета
4. Для подачи заявления на визу по прибытию необходимо:
- Заполненное заявление, выдаваемое на месте
- Паспорт со сроком годности не менее 30 дней
- Подтвержденный обратный билет
- Подтверждение SHABA о бронировании отеля SHA Plus на срок не менее семи дней
- Доступные для демонстрации средства в размере 10 тыс. бат на человека (20 тыс. бат на семью) в любой валюте
- 2 тыс. бат на оплату визового сбора
5. Пройдите паспортный контроль
6. Получите свой багаж в зоне выдачи багажа
7. Пройдите таможенный контроль
8. Покиньте терминал и сдайте обязательный ПЦР-тест на коронавирус на оборудованной снаружи станции
9. Отправляйтесь в свой отель SHA Plus на такси с аналогичным сертификатом (трансфер бронируется заранее, остановки на маршруте запрещены)
Отдельно красным цветом в уведомлении указывается, что виза по прибытию выдается только на 15 дней без возможности продления.