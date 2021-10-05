Власти Пхукета объявили о том, что иностранные туристы, желающие посетить остров по программе Phuket Sandbox, теперь могут сделать это по визе по прибытию (VoA), оформляемой в аэропорту после прилета.

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Пхукет озвучил правила въезда по визе по прибытию. Фото: PR Phuket

Пхукет озвучил правила въезда по визе по прибытию. Фото: PR Phuket

Объявление в графическом формате было опубликовано пхукетскими властями вечером 4 октября, однако никакими детальными пояснениями оно не сопровождалось. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и Министерство туризма ничего по данной теме не говорили.

Объявление озаглавлено как «Требования для прибывающих по программе Phuket Sandbox, кто желает подать на визу по прибытию (VoA)» и содержит пошаговую инструкцию для туристов.

1. Перед полетом в Таиланд убедитесь, что вам одобрен сертификат на въезд (СОЕ). Требуется бумажная версия. Подать заявление на СОЕ для визы по прибытию можно по сслыке https://coethailand.mfa.go.th

2. По прибытию скачайте мобильное приложение

3. Будьте готовы к проверке документов в центре охраны здоровья и карантина в международном аэропорту Пхукета

4. Для подачи заявления на визу по прибытию необходимо:

- Заполненное заявление, выдаваемое на месте

- Паспорт со сроком годности не менее 30 дней

- Подтвержденный обратный билет

- Подтверждение SHABA о бронировании отеля SHA Plus на срок не менее семи дней

- Доступные для демонстрации средства в размере 10 тыс. бат на человека (20 тыс. бат на семью) в любой валюте

- 2 тыс. бат на оплату визового сбора

5. Пройдите паспортный контроль

6. Получите свой багаж в зоне выдачи багажа

7. Пройдите таможенный контроль

8. Покиньте терминал и сдайте обязательный ПЦР-тест на коронавирус на оборудованной снаружи станции

9. Отправляйтесь в свой отель SHA Plus на такси с аналогичным сертификатом (трансфер бронируется заранее, остановки на маршруте запрещены)

Отдельно красным цветом в уведомлении указывается, что виза по прибытию выдается только на 15 дней без возможности продления.





