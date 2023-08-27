Пхукет ознакомил премьера с локальной повесткой

Член партии Pheu Thai, новый глава правительства Таиланда посетил Пхукет и провел серию встреч с бизнесом, ознакомившись с местной повесткой. Тайское деловое сообщество должно было быть готово к беседам, поскольку в июне уже знакомила с насущными вопросам Питу Лимджаронрата, которого местные СМИ уже тогда называли 30-м премьер-министром. За прошедшие два с половиной месяца политические круги определились с премьером, но в списке волнующих Пхукет вопросов радикальных перемен не произошло. Разве что, сама собой снялась проблема проведения Expo 2023.

Новости Пхукета

Господин Тхависин прилетел на Пхукет сразу после того, как Король Таиланда утвердил его 30-м премьер-министром страны. Выбор в пользу доверенного лица Таксина Чинавата стал компромиссом между партией Pheu Thai, занявшей на выборах второе место, и прежней администрацией, которая на выборах не преуспела, но сохранила за собой Сенат.

Первое совещание на Пхукете господин Тхависин провел прямо в аэропорту. На встрече обсуждались планы по повышению пропускной способности воздушной гавани, которая совсем скоро будет вынуждена работать на пределе возможностей. Впрочем, с самим аэропортом Пхукета ничего сделать нельзя (вторую полосу строить негде), поэтому на повестку дня была возвращена идея аэропорта в провинции Пханг-Нга, который мог бы принять часть потока. Эти планы пока значатся замороженными, но идея не нова и имеет сторонников.

В аэропорту премьер пообщался с журналистами, после чего поехал в отель Ramada Plaza Chao Fah в Вичите на встречу с деловыми кругами. Пита Лимджаронрат проводил аналогичное мероприятие в Deevana Plaza в Патонге. Как и лидера Move Forward, господина Тхависина ждали представители ведущих бизнес-объединений провинции, таких как Торговая палата Пхукета (РСС) и Туристическая ассоциация Пхукета (РТА).

Зарубежный бизнес 25 августа собирался в Boat Lagoon на ежемесячные коктейли Австралийской торговой палаты (AustCham), где обещали «чудесный вечер новых знакомств и встреч со знакомыми лицами». Представители зарубежных торговых палат были в итоге там, а не в Ramada Plaza.

На встрече с бизнесом господин Тхависин больше слушал, чем говорил. Программа состояла из докладов полутора десятков организаций о том, что мешает развитию Пхукета. Выступали советник РТА Бхуммикитти Рактенгам и президент РТА Тханет Тантипириякит (тема – развитие туризма), доктор экономических наук из университета PSU Пхан Тхонгчумум и замдиректора Vachira Phuket Hospital Саватчай Навакирунгсан (медицинский туризм и Андаманский медцентр в Май-Кхао), президент РСС Конгсак Кхупонгсакорн и советник РСС Тханусак Пунгдет (проекты по развитию транспортной и иной ключевой инфраструктуры).

Господин Тхависин выразил поддержку всем мега-проектам, необходимость которых была признана предыдущей администрацией, хотя реализация пока в лучшем случае «в процессе». Впрочем, премьер прямо сказал, что он приехал именно слушать, а не отдавать распоряжения или делать какие-то заявления.

Глава правительства заверил, что партия Pheu Thai поддержит критически важные инициативы (среди них – тоннель в Патонг, магистраль снабжения водой с материка, железная дорога). Поддержать их была готова и партия Move Forward, которая не будет иметь мест в кабмине, но сохраняет сильную фракцию в нижней палате парламента, а все три пхукетских депутата в заксобрании – именно от нее.

Впрочем, основной акцент был все же на туризме. И господина Тхависина сопровождали именно представители партийного комитета Pheu Thai по гостеприимству и туризму.

Из Ramada Plaza глава правительства отправился в Пхукет-Таун, где пообщался на Soi Romanee и Thalang Rd. с жителями Пхукета, а также поприсутствовал на кулинарном мастер-классе. Готовили, разумеется, хоккиенскую лапшу и (в честь Фестиваля По То) выпечку в форме красных черепах «анг ку».

Мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат поделился с премьер-министром городской проблематикой, включая транспортные проблемы, наводнения в сезон дождей и развитие туристического имиджа города.

Вечером господин Тхависин прибыл на Бангла-Роуд, где пообщался с операторами развлекательного бизнеса и простыми работниками отрасли, а также пофотографировался со всеми желающими. Прямо на улице с премьером встретился бизнесмен Причавуд (Праб) Кисин, глава группы Pisona и основатель Фонда развития Патонга. Присутствовали мэр Патонга Чалермсак Манисри и глава РЕВА Виравит Крыасомбат.

Во время «диалогов на Бангле» бизнес повторил уже озвученный в Ramada Plaza тезис о том, что развлекательной отрасли критически необходим пересмотр принятого еще до начала туристической эпохи закона, запрещающего ночным барам и клубам работать после 2:00 даже в развлекательных зонах и ограничивающего часы работы полуночью вне таких зон.

Господин Тхависин выслушал главную жалобу бизнеса и ответил на нее двумя словами: «Это возможно». Впрочем, в тот день премьер выслушивал все предложения и все как минимум «принимал к сведению», хотя некоторые озвучивал сам. В частности, на встрече в Ramada Plaza он интересовался, насколько может быть актуальна для турбизнеса новая визовая льгота для россиян, самых массовых туристов на острове в высокий сезон 2022-2023. Господин Тхависин вполне серьезно упомянул 90-дневный безвиз как один из вариантов повышения привлекательности Пхукета и Таиланда для россиян.