Пхукет ознакомил премьера с локальной повесткой

Господин Тхависин прилетел на Пхукет сразу после того, как Король Таиланда утвердил его 30-м премьер-министром страны. Выбор в пользу доверенного лица Таксина Чинавата стал компромиссом между партией Pheu Thai, занявшей на выборах второе место, и прежней администрацией, которая на выборах не преуспела, но сохранила за собой Сенат.
Первое совещание на Пхукете господин Тхависин провел прямо в аэропорту. На встрече обсуждались планы по повышению пропускной способности воздушной гавани, которая совсем скоро будет вынуждена работать на пределе возможностей. Впрочем, с самим аэропортом Пхукета ничего сделать нельзя (вторую полосу строить негде), поэтому на повестку дня была возвращена идея аэропорта в провинции Пханг-Нга, который мог бы принять часть потока. Эти планы пока значатся замороженными, но идея не нова и имеет сторонников.
В аэропорту премьер пообщался с журналистами, после чего поехал в отель Ramada Plaza Chao Fah в Вичите на встречу с деловыми кругами. Пита Лимджаронрат проводил аналогичное мероприятие в Deevana Plaza в Патонге. Как и лидера Move Forward, господина Тхависина ждали представители ведущих бизнес-объединений провинции, таких как Торговая палата Пхукета (РСС) и Туристическая ассоциация Пхукета (РТА).
Зарубежный бизнес 25 августа собирался в Boat Lagoon на ежемесячные коктейли Австралийской торговой палаты (AustCham), где обещали «чудесный вечер новых знакомств и встреч со знакомыми лицами». Представители зарубежных торговых палат были в итоге там, а не в Ramada Plaza.
На встрече с бизнесом господин Тхависин больше слушал, чем говорил. Программа состояла из докладов полутора десятков организаций о том, что мешает развитию Пхукета. Выступали советник РТА Бхуммикитти Рактенгам и президент РТА Тханет Тантипириякит (тема – развитие туризма), доктор экономических наук из университета PSU Пхан Тхонгчумум и замдиректора Vachira Phuket Hospital Саватчай Навакирунгсан (медицинский туризм и Андаманский медцентр в Май-Кхао), президент РСС Конгсак Кхупонгсакорн и советник РСС Тханусак Пунгдет (проекты по развитию транспортной и иной ключевой инфраструктуры).
Господин Тхависин выразил поддержку всем мега-проектам, необходимость которых была признана предыдущей администрацией, хотя реализация пока в лучшем случае «в процессе». Впрочем, премьер прямо сказал, что он приехал именно слушать, а не отдавать распоряжения или делать какие-то заявления.
Глава правительства заверил, что партия Pheu Thai поддержит критически важные инициативы (среди них – тоннель в Патонг, магистраль снабжения водой с материка, железная дорога). Поддержать их была готова и партия Move Forward, которая не будет иметь мест в кабмине, но сохраняет сильную фракцию в нижней палате парламента, а все три пхукетских депутата в заксобрании – именно от нее.
Впрочем, основной акцент был все же на туризме. И господина Тхависина сопровождали именно представители партийного комитета Pheu Thai по гостеприимству и туризму.
Из Ramada Plaza глава правительства отправился в Пхукет-Таун, где пообщался на Soi Romanee и Thalang Rd. с жителями Пхукета, а также поприсутствовал на кулинарном мастер-классе. Готовили, разумеется, хоккиенскую лапшу и (в честь Фестиваля По То) выпечку в форме красных черепах «анг ку».
Мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат поделился с премьер-министром городской проблематикой, включая транспортные проблемы, наводнения в сезон дождей и развитие туристического имиджа города.
Вечером господин Тхависин прибыл на Бангла-Роуд, где пообщался с операторами развлекательного бизнеса и простыми работниками отрасли, а также пофотографировался со всеми желающими. Прямо на улице с премьером встретился бизнесмен Причавуд (Праб) Кисин, глава группы Pisona и основатель Фонда развития Патонга. Присутствовали мэр Патонга Чалермсак Манисри и глава РЕВА Виравит Крыасомбат.
Во время «диалогов на Бангле» бизнес повторил уже озвученный в Ramada Plaza тезис о том, что развлекательной отрасли критически необходим пересмотр принятого еще до начала туристической эпохи закона, запрещающего ночным барам и клубам работать после 2:00 даже в развлекательных зонах и ограничивающего часы работы полуночью вне таких зон.
Господин Тхависин выслушал главную жалобу бизнеса и ответил на нее двумя словами: «Это возможно». Впрочем, в тот день премьер выслушивал все предложения и все как минимум «принимал к сведению», хотя некоторые озвучивал сам. В частности, на встрече в Ramada Plaza он интересовался, насколько может быть актуальна для турбизнеса новая визовая льгота для россиян, самых массовых туристов на острове в высокий сезон 2022-2023. Господин Тхависин вполне серьезно упомянул 90-дневный безвиз как один из вариантов повышения привлекательности Пхукета и Таиланда для россиян.