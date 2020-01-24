Пхукет ожидает принять 430 тыс. туристов в китайский Новый год

В ходе начинающегося завтра восьмидневного празднования китайского Нового года Пхукет ожидает принять свыше 430 тыс. туристов, которые принесут экономике провинции в районе 15,8 млрд бат дохода. Соответствующий прогноз озвучила в середине января директор пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Каноккиттика Критвутикон.

Таньялак Сакут

24 Января 2020, 12:35 PM

В Китае ожидают, что 2020 станет первым годом, когда граждане КНР совершат более 7 млн поездок за границу в новогодние праздники. Фото: Таньялак Сакут

При этом даже в китайский Новый год заполняемость отелей, видимо, будет ниже прошлогодней. В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» госпожа Критвутикон отметила, что за неделю до праздника заполняемость отелей на острове составляла 78,9%, что на 4,3 процентных пункта ниже, чем год назад.

«Это не очень большой спад в сравнении с предыдущими годами. К тому же на острове открылось много новых отелей», – отметила глава пхукетского офиса ТАТ.

По словам госпожи Критвутикон, средняя продолжительность отдыха туристов, которые приедут непосредственно на китайский Новый год, составит 2,8 ночи. Распределение турпотока между прибытиями из-за рубежа и внутренним туризмом ожидается в пропорции 86,6% на 13,4%.

При этом глава ТАТ на Пхукете подчеркнула, что приведенные выше цифры не учитывают дополнительных чартерных рейсов, которые могут быть согласованы в последний момент.

«Мы знаем, что они буду, но пока не можем сказать, в каких количествах. Мы ждем отчетов от госкорпорации Airpots of Thailand [управляющей аэропортом Пхукета»], но информация от них обычно приходит в самый последний момент», – добавила она.

На вопрос о том, будет ли турпоток на остров в китайский Новый год выше или ниже прошлогоднего, госпожа Критвутикон ответила, что говорить об этом пока рано. Также она подчеркнула, что прогнозирование турпотока из Китая в последнее время в целом осложнилось тем, что все больше китайцев путешествуют самостоятельно, а не покупают туры.

Также госпожа Критвутикон добавила, что все пять офисов ТАТ на территории материкового Китая продолжают заниматься продвижением Таиланда как туристического направления. Последнее из подобных мероприятий прошло 6 января в Чэнду.

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на данные китайского туристического портала LY.com, в новогоднюю неделю китайские граждане совершат около 450 млн туристических поездок, как внутри самой КНР, так и за ее пределами. Самые популярные зарубежные направления – Бангкок, Осака и Токио. В прошлом году китайцы за праздничные дни совершили 415 млн поездок.

При этом Китайский институт исследований выездного туризма (COTRI) прогнозирует, что 2020 станет первым годом, когда граждане КНР совершат более 7 млн поездок за границу в новогодние праздники. В предыдущем году показатель составлял 6,3 млн поездок.