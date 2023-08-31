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Пхукет ожидает почти 100 прямых рейсов из России в сентябре

Российские авиакомпании анонсировали увеличение числа рейсов на Пхукет, но произойдет это лишь после перехода на зимнее расписание. В расписании на сентябрь, которое пхукетский аэропорт опубликовал на этой неделе, значатся порядка 100 прямых рейсов из России. Список осуществляющих полеты авиакомпаний прежний – «Аэрофлот», «Икар», Azur Air и Red Wings.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 10:00 AM
Самолет Red Wings на Пхукете в мае 2023 году. На сентябрь у перевозчика запланировано девять полетов на остров. Фото: AOTGA

Самолет Red Wings на Пхукете в мае 2023 году. На сентябрь у перевозчика запланировано девять полетов на остров. Фото: AOTGA

Больше всего рейсов запланировано у чартерного перевозчика Azur Air. Авиакомпания должна осуществить 43 перелета на Пхукет из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Иркутстка, Красноярска и Сочи.

На втором месте находится «Аэрофлот», который пока летает на Пхукет по сокращенной программе. Основной рейс SU274 из Москвы, который в высокий сезон был ежедневным, сейчас выполняется четыре раза в неделю. В расписании «Аэрофлота» значатся 22 из Москвы, девять из Новосибирска и восемь из Хабаровска. Всего – 39 рейсов.

Авиакомпания «Икар», являющаяся стратегическим партнером туроператора Pegas Touristik, планирует девять рейсов. География вылетов – Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.

Перевозчик Red Wings также намерен осуществить девять рейсов, что соответствует частоте, с которой авиакомпания летала на Пхукете в июне-августе. Red Wings начала перелеты на Пхукет только в мае этого года, тогда как три остальных перевозчика начали летать сразу, как только Россия восстановила авиасообщение с Таиландом, прерванное в марте 2022 года.

Как указывала в августе Ассоциация туроператоров России (АТОР), на прямые рейсы приходится 70% российского турпотока на Пхукет. Сейчас россияне занимают второе место по числу прибытий на остров, а лидируют по численности китайцы. Впрочем, Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) полагает, что по итогам года первое место останется за россиянами. Прогноз по российскому турпотоку на Пхукет – 800 тыс. человек, что будет абсолютным рекордом за всю историю.

 

 

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