Пхукет ожидает почти 100 прямых рейсов из России в сентябре

Российские авиакомпании анонсировали увеличение числа рейсов на Пхукет, но произойдет это лишь после перехода на зимнее расписание. В расписании на сентябрь, которое пхукетский аэропорт опубликовал на этой неделе, значатся порядка 100 прямых рейсов из России. Список осуществляющих полеты авиакомпаний прежний – «Аэрофлот», «Икар», Azur Air и Red Wings.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 10:00 AM

Самолет Red Wings на Пхукете в мае 2023 году. На сентябрь у перевозчика запланировано девять полетов на остров. Фото: AOTGA