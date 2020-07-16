Пхукет ожидает 50 тыс. гостей по госпрограмме стимулирования внутреннего туризма

«Мы ожидаем, что на Пхукет приедут 50 тыс. человек, а экономика острова получит не менее 100 млн бат», – заявил губернатор на встрече с официальными лицами и представителями бизнеса.
Отдельным целевым рынком господин Вунчиеу назвал участников другой кампании, в рамках которой власти страны намерены отблагодарить медиков за их работу ваучерами на отдых.
«Наш целевой рынок – сотрудники районных центров здравоохранения и деревенские медики-волонтеры, которые также получат по 2 тыс. бат на двухдневный отдых в рамках отдельной компании Kamlang Ja», – отметил губернатор.
«В настоящий момент 28 владельцев туристического бизнеса на Пхукете присоединились к кампании Rao Tiew Duay Gun. Они предлагают 45 различных интересных туристических пакетов для гостей Пхукета», – добавил глава провинции.
Господин Вунчиеу подчеркнул, что остров безопасен для отдыхающих и с нетерпением ждет возможности познакомить их со своими достопримечательностями.
«Приезжайте окунуться в красоту природы Пхукета и местную культуру», – обратился губернатор к потенциальным туристам.
Напомним, в рамках кампании Kamlang Ja («Моральная поддержка») власти намерены отблагодарить медицинских работников и волонтеров отдыхом вне своих провинций. На эти цели выделено направлено 2,4 млрд бат, в списке потенциальных получателей бонусов – 1,2 млн человек. Размер субсидии составляет до 2 тыс. бат на человека, продолжительность поездки должна быть не менее двух дней и одной ночи, отдых должен предполагать поездку в другую провинцию.
В рамках кампании Rao Tiew Duay Gun («Мы путешествуем вместе») правительство субсидирует внутренним туристам часть расходов на транспорт, проживание в отелях, питание и другие туристические услуги. Общий бюджет проекта – 20 млрд бат, из которых 2 млрд приходятся на субсидирование билетов на самолеты и автобусы.
Государство готово компенсировать 40% транспортных расходов, но не более 1 тыс. бат на человека. В отелях государство также готово субсидировать до 40% стоимости номеров с лимитом в 3 тыс. бат за ночь и максимумом пять ночей. Субсидии на посещение ресторанов и другие траты ограничены суммой в 600 бат за ночь в отельном номере (и также до 40%). Регистрация проходит на сайте www.เราเที่ยวด้วยกัน.com в порядке живой очереди и будет продолжаться, пока не иссякнет выделенный под нее фонд номеров в участвующих отелях (5 млн ночей).
Получить субсидию в рамках Rao Tiew Duay Gun может любой тайский гражданин старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте кампании и установить мобильное приложение Paotang банка Krungthai, через которое будет осуществляться возврат средств, получение ваучеров и так далее. В первый день регистрации заявки подали свыше 1,9 млн желающих.
При этом министр туризма Пхипат Ратчакитпракарн уже отметил, что, по его оценкам, лимит льготных ночей в отелях будет исчерпан раньше, чем подойдут к концу выделенные на субсидирование 18 млрд бат, «поскольку большинство людей не будут бронировать дорогие номера с максимальной субсидией в 3 тыс. бат за ночь».
«Мы предложим правительству провести вторую фазу кампании за счет оставшегося бюджета», – заявил министр.