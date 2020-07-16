Пхукет ожидает 50 тыс. гостей по госпрограмме стимулирования внутреннего туризма

В среду, 15 июля, в Таиланде началась регистрация участников программы Rao Tiew Duay Gun, предусматривающей субсидирование внутреннего туризма за счет бюджетных средств. Как отметил губернатор Пхукета Наронг Вунчиеу, кампания может принести местной экономике 100 млн бат.

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«Мы ожидаем, что на Пхукет приедут 50 тыс. человек, а экономика острова получит не менее 100 млн бат», – заявил губернатор на встрече с официальными лицами и представителями бизнеса.

Отдельным целевым рынком господин Вунчиеу назвал участников другой кампании, в рамках которой власти страны намерены отблагодарить медиков за их работу ваучерами на отдых.

«Наш целевой рынок – сотрудники районных центров здравоохранения и деревенские медики-волонтеры, которые также получат по 2 тыс. бат на двухдневный отдых в рамках отдельной компании Kamlang Ja», – отметил губернатор.

«В настоящий момент 28 владельцев туристического бизнеса на Пхукете присоединились к кампании Rao Tiew Duay Gun. Они предлагают 45 различных интересных туристических пакетов для гостей Пхукета», – добавил глава провинции.

Господин Вунчиеу подчеркнул, что остров безопасен для отдыхающих и с нетерпением ждет возможности познакомить их со своими достопримечательностями.

«Приезжайте окунуться в красоту природы Пхукета и местную культуру», – обратился губернатор к потенциальным туристам.

Напомним, в рамках кампании Kamlang Ja («Моральная поддержка») власти намерены отблагодарить медицинских работников и волонтеров отдыхом вне своих провинций. На эти цели выделено направлено 2,4 млрд бат, в списке потенциальных получателей бонусов – 1,2 млн человек. Размер субсидии составляет до 2 тыс. бат на человека, продолжительность поездки должна быть не менее двух дней и одной ночи, отдых должен предполагать поездку в другую провинцию.

В рамках кампании Rao Tiew Duay Gun («Мы путешествуем вместе») правительство субсидирует внутренним туристам часть расходов на транспорт, проживание в отелях, питание и другие туристические услуги. Общий бюджет проекта – 20 млрд бат, из которых 2 млрд приходятся на субсидирование билетов на самолеты и автобусы.

Государство готово компенсировать 40% транспортных расходов, но не более 1 тыс. бат на человека. В отелях государство также готово субсидировать до 40% стоимости номеров с лимитом в 3 тыс. бат за ночь и максимумом пять ночей. Субсидии на посещение ресторанов и другие траты ограничены суммой в 600 бат за ночь в отельном номере (и также до 40%). Регистрация проходит на сайте www.เราเที่ยวด้วยกัน.com в порядке живой очереди и будет продолжаться, пока не иссякнет выделенный под нее фонд номеров в участвующих отелях (5 млн ночей).

Получить субсидию в рамках Rao Tiew Duay Gun может любой тайский гражданин старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте кампании и установить мобильное приложение Paotang банка Krungthai, через которое будет осуществляться возврат средств, получение ваучеров и так далее. В первый день регистрации заявки подали свыше 1,9 млн желающих.

При этом министр туризма Пхипат Ратчакитпракарн уже отметил, что, по его оценкам, лимит льготных ночей в отелях будет исчерпан раньше, чем подойдут к концу выделенные на субсидирование 18 млрд бат, «поскольку большинство людей не будут бронировать дорогие номера с максимальной субсидией в 3 тыс. бат за ночь».

«Мы предложим правительству провести вторую фазу кампании за счет оставшегося бюджета», – заявил министр.