Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет озабочен малыми успехами в ловле тунца

Провинции Пхукет нужно объединить усилия власти и бизнеса, если она планирует расширить свою роль на рынке добычи тунца и превратить соответствующую отрасль в серьезный источник дохода для местной экономики. В частности, пхукетский офис Департамента рыболовства должен сформировать отдельную рабочую группу для повышения уровня профессионализма рыбаков и их осведомленности о нормах законодательства, являющихся в последнее время более строгими, нежели ранее. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Пичет Панапхонг на профильном совещании в местном офисе Министерства сельского хозяйства и кооперативов 3 марта.

Материал партнеров

8 Марта 2022, 11:00 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

«В прошлом связанная с тунцом отрасль в провинции Пхукет генерировала доходы, измерявшиеся в миллиардах бат в год. Но после того, как вступили в силу строгие законы относительно правил работы рыболовецких судов, объемы добываемого тунца начали падать», – цитирует слова господина Панапхонга провинциальная PR-служба.

Добыча тунца входит в список приоритетных отраслей, которые Пхукет должен развивать, чтобы полагаться не только на туризм. Соответствующее решение было принято на фоне пандемии, оставившей остров без основного источника доходов. В качестве решения был принят план GEMMSST.

Аббревиатура GEMMSST состоит из первых букв отраслей, развитием которых должен заняться остров – гастрономия (G), образование (E), медицина и оздоровление (М), марины (М), спорт и мероприятия (S), умный город (S) и, собственно, тунец (Т).

В ходе встречи 3 марта, на которой присутствовал глава пхукетского офиса Департамента рыболовства Ватчарин Раттаначу, вице-губернатор Панапхонг заявил, что в первую очередь нужно «сформулировать план, который будет направлять реализацию стратегии развития Пхукета непосредственно в плане подъема экономики и увеличения экономической ценности». Заместитель главы провинции не расшифровал озвученную им формулу, но указал на ответственного – упомянутую выше рабочую группу по рыболовству.

«По причине того факта, что у Таиланда нет судов для добычи тунца, в данном районе мирового океана много зарубежных судов. Также существование множества регулирующих рыболовство законов приводит к тому, что мы теряем возможность конкурировать с другими игроками в этой отрасли», – заявил вице-губернатор Панапхонг.

«Мы хотим решить проблему рыбаков, которые до сих мало знают о тунце или других деталях. Хотим отрабатывать навыки, особенно перенимать их от тех, у кого есть знания и профильный опыт», – добавил он.

В плане совершенствования законодательства, отметил вице-губернатор, также предполагается работа. Речь идет о возможных поправках в документы, распространяющихся на рыболовецкий флот и его работу.

«Все департаменты – и на провинциальном, и на общенациональном уровнях – должны вести совместную дискуссию по поиску способов развития проекта для внедрения инноваций в производстве сельскохозяйственной продукции и продвижения Пхукета в качестве центра торговли тунцом и его экспорта в АСЕАН», – подчеркнул вице-губернатор Панапхонг.

К сожалению, в материале PR-службы Пхукета не приводится никаких количественных показателей, по которым можно было бы оценить объемы ловли, переработки и продажи тунца на острове. Также неизвестно, какие именно разновидности этой рыбы ловятся в промышленных масштабах и куда она затем направляется. В обычной розничной продаже (в магазинах острова и на рынках) всегда есть в наличии местный среднеразмерный тунец, однако о его промышленной переработке и продаже на экспорт информации нет.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Две трети открытых отелей не могут выйти на безубыточность
Таиланд нацелился на туристов из соседних стран
Индонезия зафиксировала рост турпотока на 13,6% в январе
Омикрон нанес удар по индивидуальному потреблению
Пхукет не оставляет борьбы за тайских туристов
ТАТ: Кризис должен стать источником возможностей для туризма
Ярмарка в Чалонге как маркер проблем турбизнеса
Таиланд планирует провести первое в своей истории авиашоу
Минторговли: Цены на продукцию повседневного спроса стабильны
Таиланд планирует открыть «пузыри» для туристов из Китая и Малайзии
Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете
От ювелирной ярмарки на Пхукете ждут продаж на 150 млн бат
Назван руководящий состав Outrigger на Сурине
Отель Courtyard by Marriott открылся в Пхукет-Тауне
Таиланд подтвердил планы сделать ставку на платежеспособных туристов

 

EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 