Пхукет озабочен малыми успехами в ловле тунца

Провинции Пхукет нужно объединить усилия власти и бизнеса, если она планирует расширить свою роль на рынке добычи тунца и превратить соответствующую отрасль в серьезный источник дохода для местной экономики. В частности, пхукетский офис Департамента рыболовства должен сформировать отдельную рабочую группу для повышения уровня профессионализма рыбаков и их осведомленности о нормах законодательства, являющихся в последнее время более строгими, нежели ранее. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Пичет Панапхонг на профильном совещании в местном офисе Министерства сельского хозяйства и кооперативов 3 марта.

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8 Марта 2022, 11:00 AM

Фото: Архив The Phuket News

«В прошлом связанная с тунцом отрасль в провинции Пхукет генерировала доходы, измерявшиеся в миллиардах бат в год. Но после того, как вступили в силу строгие законы относительно правил работы рыболовецких судов, объемы добываемого тунца начали падать», – цитирует слова господина Панапхонга провинциальная PR-служба.

Добыча тунца входит в список приоритетных отраслей, которые Пхукет должен развивать, чтобы полагаться не только на туризм. Соответствующее решение было принято на фоне пандемии, оставившей остров без основного источника доходов. В качестве решения был принят план GEMMSST.

Аббревиатура GEMMSST состоит из первых букв отраслей, развитием которых должен заняться остров – гастрономия (G), образование (E), медицина и оздоровление (М), марины (М), спорт и мероприятия (S), умный город (S) и, собственно, тунец (Т).

В ходе встречи 3 марта, на которой присутствовал глава пхукетского офиса Департамента рыболовства Ватчарин Раттаначу, вице-губернатор Панапхонг заявил, что в первую очередь нужно «сформулировать план, который будет направлять реализацию стратегии развития Пхукета непосредственно в плане подъема экономики и увеличения экономической ценности». Заместитель главы провинции не расшифровал озвученную им формулу, но указал на ответственного – упомянутую выше рабочую группу по рыболовству.

«По причине того факта, что у Таиланда нет судов для добычи тунца, в данном районе мирового океана много зарубежных судов. Также существование множества регулирующих рыболовство законов приводит к тому, что мы теряем возможность конкурировать с другими игроками в этой отрасли», – заявил вице-губернатор Панапхонг.

«Мы хотим решить проблему рыбаков, которые до сих мало знают о тунце или других деталях. Хотим отрабатывать навыки, особенно перенимать их от тех, у кого есть знания и профильный опыт», – добавил он.

В плане совершенствования законодательства, отметил вице-губернатор, также предполагается работа. Речь идет о возможных поправках в документы, распространяющихся на рыболовецкий флот и его работу.

«Все департаменты – и на провинциальном, и на общенациональном уровнях – должны вести совместную дискуссию по поиску способов развития проекта для внедрения инноваций в производстве сельскохозяйственной продукции и продвижения Пхукета в качестве центра торговли тунцом и его экспорта в АСЕАН», – подчеркнул вице-губернатор Панапхонг.

К сожалению, в материале PR-службы Пхукета не приводится никаких количественных показателей, по которым можно было бы оценить объемы ловли, переработки и продажи тунца на острове. Также неизвестно, какие именно разновидности этой рыбы ловятся в промышленных масштабах и куда она затем направляется. В обычной розничной продаже (в магазинах острова и на рынках) всегда есть в наличии местный среднеразмерный тунец, однако о его промышленной переработке и продаже на экспорт информации нет.