Пхукет отправляется приветствовать своих Короля и Королеву

Сами церемонии на Tha Kraeng Rd. начнутся в 17:00, но официальные лица просят приезжать на точки сбора к 14:00, поскольку для входа на мероприятие нужно будет пройти контроль. Зато официально подтверждено, что допущены будут все желающие, даже если они не регистрировались заранее.
PR-служба Пхукета опубликовала следующие места, где можно оставить машину, чтобы затем организованно отправиться со всеми на Tha Kraeng Rd.:
- Warm Bar на Bangkok Rd;
- Yi Teng Complex на Bangkok Rd;
- Ban Talad Nuea School;
- Saphan Hin Park/Sports Complex;
- Phuket Polytechnic College;
- Phuket Land Transport Office;
- Phuket Red Cross Office.
Также множество людей планируют приветстсовать Короля и Королеву на маршруте их следования из аэропорта в Пхукет-Таун и обратно.
Регистрация также не обязательна. Муниципалитеты Срисунтхорна и Тхепкрасаттри опубликовали уведомления о том, что время сбора – также 14:00.
В тамбоне Тхепкрасаттри людей просят просто приезжать к зданию окружной управы, находящейся к северу от Makro Thalang и Tesco Lotus Thalang (Lotus’s). В уведомлении Срисунтхорна говорится о китайском храме к югу от Памятника Героиням, но также приводятся еще несколько точек.
Власти Ко-Кэу пока лишь подтвердили, что готовят площадку у мусульманской школы к северу от Boat Lagoon и Royal Phuket Marina. Время сбора, по всей видимости, также 14:00. Про встречу в аэропорту информация отсутствует. Время проезда кортежа не сообщается.
Власти озвучили следующий набор правил для желающих привествовать Короля и Королеву:
- Пожалуйста, оденьтесь подобающе торжественному случаю. Приветствуется одежда королевского желтого цвета и традиционные пхукетские наряды.
- Возьмите с собой паспорт. Также необходимо иметь медицинскую маску.
- Время сбора – 14:00, поскольку потребуется время на прохождение процедур контроля.
- Фотографирование разрешено, но, пожалуйста, воздержитесь от селфи.
- Приветствовать Их Величеств следует уважительным тайским поклоном.
- С собой разрешается иметь портреты Короля и Королевы, тайские флаги, Королевские штандарты, Королевские монограммы, зонты, головные уборы, а также светодиодные баннеры с подобающими случаю символами и надписями.