Пхукет отправляется приветствовать своих Короля и Королеву

Одетые в желтое жители Пхукета постепенно прибывают на точки сбора в Пхукет-Тауне, откуда затем отправятся на Tha Kraen Rd., чтобы лично приветстсовать Его Величество Короля Раму Х и Ее Величество Королеву Сутхиду. В 17:00 монарх и его супруга примут участие в двух официальных церемониях у здания администрации провинции и апелляционного суда по восьмому региону.

Новости Пхукета

11 Июня 2023, 12:26 PM

К приезду Короля и Королевы улицы Пхукета подобающим образом украсили. Фото: Phuket City Municipality

Сами церемонии на Tha Kraeng Rd. начнутся в 17:00, но официальные лица просят приезжать на точки сбора к 14:00, поскольку для входа на мероприятие нужно будет пройти контроль. Зато официально подтверждено, что допущены будут все желающие, даже если они не регистрировались заранее.

PR-служба Пхукета опубликовала следующие места, где можно оставить машину, чтобы затем организованно отправиться со всеми на Tha Kraeng Rd.:

Warm Bar на Bangkok Rd; Yi Teng Complex на Bangkok Rd; Ban Talad Nuea School; Saphan Hin Park/Sports Complex; Phuket Polytechnic College; Phuket Land Transport Office; Phuket Red Cross Office.

Также множество людей планируют приветстсовать Короля и Королеву на маршруте их следования из аэропорта в Пхукет-Таун и обратно.

Регистрация также не обязательна. Муниципалитеты Срисунтхорна и Тхепкрасаттри опубликовали уведомления о том, что время сбора – также 14:00.

В тамбоне Тхепкрасаттри людей просят просто приезжать к зданию окружной управы, находящейся к северу от Makro Thalang и Tesco Lotus Thalang (Lotus’s). В уведомлении Срисунтхорна говорится о китайском храме к югу от Памятника Героиням, но также приводятся еще несколько точек.

Власти Ко-Кэу пока лишь подтвердили, что готовят площадку у мусульманской школы к северу от Boat Lagoon и Royal Phuket Marina. Время сбора, по всей видимости, также 14:00. Про встречу в аэропорту информация отсутствует. Время проезда кортежа не сообщается.

Власти озвучили следующий набор правил для желающих привествовать Короля и Королеву: