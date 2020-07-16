Пхукет отправил запрос на право вводить собственные меры защиты от коронавируса

Официальные лица Пхукета направили в столицу запрос на предоставление острову права вводить собственные меры защиты от коронавируса, выходящие за пределы общегосударственных ограничений.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Июля 2020, 01:07 PM

Вице-губернатор Пхичет Панапхонг. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Запрос был направлен на фоне инцидентов в Бангкоке и Районге, где коронавирус был выявлен у лиц, которые уже успели вступить в контакты с другими людьми.

В столице вирус был обнаружен у дочери суданского дипломата. В аэропорту она сдала тест на COVID-19, но в момент получение результата уже доехала с семьей на такси до кондоминиума и воспользовалась в здании лифтом.

В Районге вирус был найден у египетского военнослужащего, который до этого в составе группы других военных посетил крупный торговый центр.

И дипломаты с членами своих семей, и участники официальных государственных делегаций (в том числе военных) входят в число лиц, которые по прибытию в страну не помещаются в государственные карантинные центры на 14-дневный карантин.

Вопрос о том, не может ли подобное произойти на Пхукете, был поднят на заседании Пхукетского комитета по эпидемиологии 15 июля. Соответствующие опасения высказала мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана.

«Меня беспокоит вопрос о том, не может ли на Пхукете произойти то же самое, что в Районге и Бангкоке. Если начнется вторая волна пандемии на острове, Пхукету придется еще тяжелее», – заявила госпожа Сувансупана.

«Я хочу спросить, есть ли у администрации Пхукета более надежные средства, чтобы справиться с такой непредвиденной ситуацией? Будет ли разрешено привилегированным визитерам прибывать на Пхукет?» – спросила мэр Пхукет-Тауна.

Ответ на поставленный вопрос дал вице-губернатор Пхичет Панапхонг.

«Все обеспокоены и не хотят, чтобы здесь повторилась та ситуация, которая произошла в Районге. И администрация Пхукета, и другие официальные лица продолжают работу по поддержанию мер по контролю и защите от пандемии. Что касается исключительного положения привилегированных визитеров, то в данном вопросе власти Пхукета обязаны соблюдать распоряжений CCSA (бангкокского Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19)», – заявил господин Панапхонг.

Вице-губернатор добавил, что власти уже отправили в столицу запрос на предоставлению Пхукету права устанавливать собственные требования в отношении лиц, которые могут прилетать из-за рубежа без обязательного 14-дневного карантина.

Также господин Панапхонг прокомментировал ситуацию с приемом грузовых судов, прибывающих из международных вод. Вице-губернатор заверил, что сходить на берег могут только члены экипажей с тайским гражданством. При этом все эти люди сразу же отправляются на 14-дневный карантин.

«Перед прибытием на Пхукет они должны уведомить Министерство иностранных дел и Департамент эпидемиологии, а затем сдать анализы и отправиться на 14-дневный карантин», – пояснил процедуру вице-губернатор.





