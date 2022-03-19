Пхукет отметит Сонгкран без обливаний водой и в масках

Вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг подтвердил, что Сонгран третий год подряд будет на острове сухим – все водные битвы на улицах, в парках и других общественных местах запрещены.

Новости Пхукета

19 Марта 2022, 03:50 PM

Вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг. Фото: PR Phuket

Решение о том, как страна будет праздновать Сонгкран, было принято 18 марта на заседании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) под председательством главы правительства Праюта Чан-Очи.

В ходе выступления в здании администрации провинции в тот же день вице-губернатор Пхукета заявил, что местный комитет по эпидемиологии не может не выполнить предписания CCSA. В соответствии с ними разрешены все традиционные ритуалы в семейном кругу и в храмах, включая церемонию «род нам дам хуа», в ходе которой жители королевства омывают руки старшим благовонной водой.

Вице-губернатор добавил, что в ходе церемоний участники должны быть в масках. Впрочем, ни в его выступлении, ни в сообщении о вердикте CCSA не упоминались звучавшие ранее предложения о социальном дистанцировании в 1,5 метра при омовении рук.

Господин Панапонг также подтвердил, что массовые обливания водой и поздравления на улицах с использованием ароматизированного талька в этом году снова под запретом из-за эпидемиологической обстановки.

«Обливаний водой не будет, а на всех мероприятиях обязателен строгий контроль и следование мерам эпидемиологической защиты. Пожалуйста, воздержитесь о нанесения меток друг другу тальком и не организуйте пенных вечеринок», – заявил вице-губернатор.

В решении CCSA также фигурирует пункт о запрете спиртных напитков на праздничных мероприятиях, но вице-губернатор Панапонг конкретно об этом ничего не сказал.

Семейные торжества на дому должны проводиться «в хорошо вентилируемых или на открытых пространствах». Также следует избегать большого скопления людей на ограниченной площади.

«Участники должны постоянно носить маски и воздерживаться от активностей, предполагающих близкий контакт, или совместного использования вещей. Избегайте продолжительного совместного употребления еды и напитков», – подчеркнул господин Панапонг.

Заместитель главы провинции также особо упомянул важность защиты от коронавируса лиц старшего возраста. Ранее об этом несколько раз говорил Минздрав, поскольку Сонгкран традиционно является временем, когда тайцы молодого и среднего возраста отправляются в родные провинции, чтобы навестить родителей и других родственников, среди которых могут быть люди, попадающие по возрасту в группу риска.

«Не прошедшие полную вакцинацию престарелые должны привиться перед тем, как принимать участие в социальных взаимодействиях. Лицам старшего возраста стоит избегать контактов с более молодыми членами семей. И конечно, зараженные или потенциально контактировавшие с ними не должны принимать участия ни в каких мероприятиях», – указал господин Панапонг.

Вакцинация к Сонгкрану

Минздрав Таиланда анонсировал кампанию по вакцинации лиц из группы риска перед Сонгкраном. На Пхукете она должна начаться в понедельник, 21 марта. Инициатива носит название «Спасти 608 бустерной дозой». Под «группой 608» официальные лица понимают жителей страны, для которых коронавирус представляет особую угрозу – лиц старше 60 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение).

Затем вице-губернатор перешел к хорошим новостям. Он рассказал о снижении дневного количества новых заражений и успешной прививочной кампании, которая позволила снизить число заболевших, нуждающихся в медицинской помощи. Согласно официальным данным, большинство заразившихся сейчас не имеют серьезных симптомов.

По статистике пхукетского офиса Минздрава (РРНО), в субботу, 26 февраля, было зафиксировано 698 новых случаев заражения COVID-19. Через неделю, 5 марта, – 658 случаев. Еще через семь дней, 12 числа, – 492. Сегодня, 19 марта, – 335 случаев. Данные за промежуточные дни подтверждают нисходящий тренд.

По словам вице-губернатора, большинство заразившихся в последние недели и месяцы – около 95% – пациенты «зеленой группы», то есть имеющие лишь легкие симптомы или не имеющие симптомов вообще. Господин Панапонг призвал жителей острова записываться на получение четвертой дозы вакцины (второго «бустера») на сайте Phuket Must Win.

«В настоящий момент на Пхукете как минимум одну дозу вакцины получили 92,82% людей [из целевого населения в 539,18 тыс.]. 87,48% получили две дозы; 67.93% – три дозы, но только 36,9% – четыре дозы. Вакцинация дает жителям Пхукета иммунитет для борьбы с вирусом в случае заражения. Большинство пациентов сейчас не имеют симптомов или имеют лишь незначительные; 95% – «зеленые пациенты», которые могут лечиться амбулаторно и соблюдать самоизоляцию на дому», – рассказал заместитель главы провинции.