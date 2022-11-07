Пхукет отметит Лой Кратонг при лунном затмении

Во вторник, 8 ноября, в Таиланде будут праздновать Лой Кратонг, отмечаемый в полнолуние 12 месяца по тайскому лунному календарю. На этот же день придется частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать, в том числе, на Пхукете, сообщает новостное агентство NNT.

Новости Пхукета

Как пояснил господин Супарерк Карыханон из Национального института астрономических исследований Таиланда (NARIT), слова которого приводит NNT, восход Луны во вторник, 8 ноября, произойдет в районе 17:44.

Вплоть до 18:41, в течение примерно 57 минут, спутник Земли будет выглядеть «кирпично-красным». Затем Луна будет частично закрыта тенью Земли. Затмение закончится в районе 19:49, заявил господин

Основное празднование Лой Кратонга традиционно приходится как раз на время после темноты, хотя многие люди запускают кратонги и днем. В частности, дневные мероприятия проходят в школах и детских садах. Еще при свете дня открывается и большинство праздничных ярмарок (подробнее о самом празднике читайте здесь).

Будьте аккуратны

Зачастую празднование Лой Кратонга сопровождается использованием пиротехники и фейерверков, а также запуском летающих фонариков кхом лой по традиции северного Таиланда. В связи с этим вице-губернатор Пхукета Анупхап Родкван Йодрабам обратился к жителям и гостями острова помнить о пожарной безопасности и риске чрезвычайных происшествий в принципе. Он также пообещал, что сотрудники экстренных служб, включая пожарных, будут дежурить 8 ноября и на земле, и на воде.

Отдельно вице-губернатор напомнил, что использование любой пиротехники на Пхукете требует предварительного разрешения со стороны властей. Господин Родкван Йодрабам попросил жителей и гостей острова не нарушать закон, а организаторов мероприятий призвал «быть готовыми предотвращать происшествия и принимать меры, чтобы их избегать».

Отдельное предупреждение выпустила госкорпорация Airports of Thailand (AoT), управляющая, в том числе, и пхукетским аэропортом. Она напомнила, что в районе взлетно-посадочных полос запрещено запускать фейерверки, летающие фонарики и дроны.

Ведомство предупредило об ответственности в виде штрафов и тюремного заключения за нарушение правил безопасности вблизи аэропортов и создание угрозы воздушному движению. В самых тяжелых случаях (когда нарушение повлекло за собой гибель людей) тайское законодательство предусматривает наказание вплоть до смертного приговора.

С отдельным предупреждением выступил 7 ноября официальный представитель Королевской полиции Таиланда генерал-майор Арчайон Крайтхонг. Он попросил празднующих воздержаться от стрельбы в воздух на мероприятиях в честь Лой Кратонга, пишет Bangkok Post.

Генерал Крайтхонг указал, что просто за стрельбу без причины грозит до пяти лет тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа. Если пуля попадет в кого-то или «упадет на крышу дома», то нарушителю может грозить до десяти лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа.

Минздрав же напомнил о том, что, согласно статистике за пять последних лет, в Лой Кратонг фиксировалось в среднем 12 утонувших, что вдвое выше обычного показателя. Чаще других гибнут взрослые в возрасте 45-59 лет и дети с подростками до 15 лет. В первом случае ключевая причина – употребление алкоголя, во втором – отсутствие присмотра за детьми со стороны взрослых. Глава Департамента контроля за заболеваниями (DDC) Тарет Крассанайравивонг попросил жителей страны не пить в Лой Кратонг и не забывать следить за несовершеннолетними.

Также 7 ноября было подтверждено, что премьер-министр Прают Чан-Оча тоже примет участие в Лой-Кратонге, однако из столицы выезжать для этого не будет. Он запустит свою лодочку в воду на мероприятии у канала Пхадунг-Крунг-Касем рядом с Доном правительства в Бангкоке. При этом генерал Чан-Оча попросил участников празднований делать кратонги из экологически безвредных материалов. Это к тому же соответствует и традиции.