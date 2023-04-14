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Пхукет отметил Сокнгран без смертей на дорогах

Ни власти Пхукета, ни общенациональный Комитет по дорожной безопасности (ThaiRSC) ни зарегистрировали смертей в ДТП на острове 13 апреля. Данные о пострадавших расходятся. Местный Центр по снижению аварийности сообщил о семи случаях, тогда как ThaiRSC зафиксировал 110 госпитализаций, что почти вдвое выше среднего дневного показателя с начала года.

Новости Пхукета

14 Апреля 2023, 11:55 AM
Празднование Сонгкрана в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipality

Празднование Сонгкрана в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipality

Отчет властей Пхукета об авариях 13 апреля. Фото: PR Phuket

Отчет властей Пхукета об авариях 13 апреля. Фото: PR Phuket

Статистика по Пхукету на сайте ThaiRSC. Фото: ThaiRSC

Статистика по Пхукету на сайте ThaiRSC. Фото: ThaiRSC

В отчете пхукетского Центра по снижению числа аварий, опубликованном утром 14 апреля, говорится о том, что в предыдущий день произошло четыре аварии в округе Мыанг-Пхукет, две в Таланге и одна Кату. Количество пострадавших – семь человек с тем же географическим распределением. Общий результат трех дней – 1 погибший и 25 пострадавших.

На сайте ThaiRSC говорится о том, что за 13 апреля на Пхукете были госпитализированы с травмами 110 человек. Общий результат трех дней – 3 погибших в дорожных авариях и 196 госпитализированных. Статистика не учитывает мелкие инциденты, на которое не вызывали медиков и полицию.

Выступая на утреннем совещании 14 апреля, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам снова назвал вождение в пьяном виде среди главных причин дорожных аварий наряду с превышением скорости и опасным маневрированием в потоке трафика (подрезанием другого транспорта).

Господин Родкван Йодрабам призвал профильные ведомства ужесточить контроль за соблюдением правил продажи спиртного на Пхукете. В частности, официальные лица должны строго следить за тем, чтобы алкоголь не продавался лицам до 20 лет, не предлагался со скидками и в рамках промо-акций, а также не продавался с 00:00 ночи до 11:00 утра и с 14:00 дня до 17:00.

«Необходимо использовать позитивные меры воздействия внутри сообществ, увеличить реализацию потенциала чекпоинтов в сообществах по выявлению пьяных водителей. В случае ДТП с погибшими или пострадавшими, тестирование на алкоголь должны проходить все причастные. Если человек не может сдать анализ при помощи бризалайзера, он должен быть доставлен в больницу на анализ крови. К нарушителям должен строго применяться закон», – заявил вице-губернатор Родкван Йодрабам.

Усиленный контроль за безопасностью на транспорте будет продолжаться на Пхукете и по всему Таиланду вплоть до 17 апреля включительно.

 

 

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